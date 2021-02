Can Yaman continua la sua ascesa come protagonista di Serie TV sentimentali. Dopo il successo di DayDreamer - Le ali del sogno, l'attore turco tornerà su Canale 5 con Amore testardo. Oltre a poter vedere il fidanzato di Diletta Leotta su Mediaset, il pubblico potrà assistere a qualche scena del proprio beniamino anche sul primo canale. Can Yaman sarà infatti presente in Che Dio ci aiuti 6, nell'ultima puntata, che dovrebbe essere trasmessa su Rai 1 l'11 marzo.

Can Yaman su Canale 5 con Amore testardo

Amore testardo verrà trasmesso su Canale 5 dopo il termine della messa in onda della soap turca DayDreamer - Le ali del sogno.

Inadina ask non è una serie tv recente, essendo stata girata nel 2015, pertanto i telespettatori potranno ammirare un giovane Can. Nel corso delle puntate, verranno trattate le vicende di Yalın Aras, interpretato da Yaman, che ricoprirà il ruolo del CEO della Arass Technology, una società di informatica. In Amore testardo verrà narrata la love story fra Yalın e Dafne, la donna che riuscirà a fare breccia nel suo cuore.

In Che Dio ci aiuti, Can interpreta un barman

Oltre a poter vedere nel palinsesto televisivo un giovane Can Yaman, i telespettatori potranno vedere un'interpretazione più recente dell'attore di Istanbul in Che Dio ci aiuti. Il protagonista di Mr. Wrong sarà infatti presente nella fiction Rai, dove interpreterà il ruolo del nuovo barman dell'Angolo Divino.

Yaman aveva già preannunciato attraverso il suo profilo Instagram la sua presenza nel backstage del set della fiction Rai con Elena Sofia Ricci, inserendo fra le sue storie social uno scatto, scrivendo la didascalia: ''Ci si vede''. E sembrerebbe plausibile che il pubblico potrà vedere Can, la sera di giovedì 11 marzo, nell'ultimo episodio della sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

Grazie al suo fascino, il protagonista di DayDreamer, potrebbe far capitolare Azzurra, non facendole più intraprendere la via del noviziato.

Il futuro televisivo di Can Yaman in Italia

La carriera di Yaman è in ascesa nel nostro paese e l'attore turco è amatissimo dal pubblico italiano. Al momento, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si trova a Roma, dove si sta allenando, per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan, remake dell'omonima serie degli anni '70.

Nella capitale, Can sta frequentando la palestra, per potenziare il suo fisico ed anche un maneggio, per essere in forma per ricoprire il ruolo che, anni fa, fu dell'attore Kabir Bedi. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla messa in onda di Inadina Ask - Amore testardo e aspettare la seconda settimana di marzo per poter vedere Can Yaman su Rai 1.