Si avvia verso il gran finale la Serie TV Che Dio ci aiuti 6 con protagonista Elena Sofia Ricci. Tra le attrici che hanno conquistato il cuore degli spettatori vi è anche la giovane Simonetta Columbu, che abbiamo conosciuto nei panni di Ginevra, ex novizia e attualmente al centro di un triangolo sentimentale che la vede coinvolta con Nico ed Erasmo. In una recente intervista, l'attrice ha ammesso che in vista del gran finale della sesta stagione, tutti i nodi verranno finalmente sciolti.

L'attrice di Ginevra in Che Dio ci aiuti 6 parla del rapporto con Nico ed Erasmo

Nel dettaglio, durante le puntate di Che Dio ci aiuti 6 trasmesse in queste settimane su Rai 1, abbiamo visto che Ginevra ha deciso di mettere in "stand-by" la sua relazione con Nico, nonostante i due avessero programmato addirittura le nozze.

Ad acuire ancora di più la crisi della ragazza ci ha pensato il nuovo arrivato Erasmo che, con il suo fascino da tenebroso, ha strappato un bacio all'ex novizia presente nel convento di suor Angela.

Da quel momento in poi, Ginevra si è ritrovata divisa dal punto di vista sentimentale tra questi due uomini che hanno saputo far breccia nel suo cuore ma, in occasione dell'ultima puntata, per lei arriverà il momento della fatidica scelta finale.

L'attrice di Ginevra sul finale di stagione: 'Riuscirà a sciogliere i nodi'

L'attrice Simonetta Columbu, ha dichiarato che i problemi di coppia nati tra Ginevra e Nico, sorti in questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti, sono perlopiù dei conflitti interiori della ragazza: degli aspetti ancora irrisolti con i quali sta facendo i conti.

"In questa serie, riuscirà a sciogliere i nodi" ha dichiarato l'attrice che veste i panni di Ginevra, la quale ha poi anticipato che giungerà ad una conclusione assolutamente matura che il pubblico di Che Dio ci aiuti 6 avrà modo di vedere durante l'atteso finale di stagione.

Cosa accadrà a questo punto? Ginevra deciderà di tornare di nuovo al fianco di Nico e di riprendere in mano le redini del loro rapporto e anche del matrimonio oppure cederà al fascino di Erasmo?

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can Yaman nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sul finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che ci sarà anche una guest star speciale che farà irruzione in convento durante la decima e ultima puntata. Trattasi dell'attore turco Can Yaman, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, dove veste i panni dell'affascinante fotografo Can Divit.

In Che Dio ci aiuti 6, invece, Can sarà un giovane barista che verrà assunto all'interno del convento capitanato da suor Angela e suor Costanza e potrebbe far perdere la testa ad Azzurra, al punto da mettere in discussione tutte le scelte fatte fino a questo momento.