Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play. Le anticipazioni della soap opera tedesca nel mese di marzo raccontano che verrà a galla l'omicidio di Ariane nei confronti della suocera, che insabbiò modificando il certificato di morte. In merito a questa uccisione, però, Christoph si riterrà responsabile, mentre Tim riceverà la sconcertante notizia di non poter più giocare a polo, a seguito dell'aggressione di Ariane. Degen, disperato per la triste notizia di salute, verrà consolato da Franzi e tra i due sembrerà riaccendersi qualcosa. Infine, Alfons e Hildegard usciranno di scena, malgrado non si sappia se in maniera momentanea o permanente, nel frattempo Tim guarirà completamente per merito dell'amuleto regalatogli da Franzi.

Tim guarirà grazie a un amuleto regalato da Franzi

Le trame di Tempesta d'amore nel mese di marzo svelano che Ariane è una pluriassassina, difatti Kalenberg non ucciderà soltanto Karl ma, in passato, aveva già tolto la vita alla suocera. Per insabbiare la colpevolezza di quest'ultimo omicidio, Ariane aveva modificato il certificato di morte della suocera così da far ricadere i sospetti su qualcun altro. A ritenersi responsabile, infatti, sarà Christoph essendo completamente ignaro dell'ennesimo piano diabolico di Kalenberg.

Intanto, Tim si sottoporrà a ulteriori controlli medici alla spalla, a seguito dell'aggressione subita da Ariane, e ne riceverà una scioccante prognosi. A Degen verrà detto che non potrà più giocare a polo e la notizia lo getterà nello sconforto più totale.

A consolarlo ci penserà Franzi che, grazie al supporto di un amuleto, riuscirà magicamente a far guarire del tutto Tim. L'amuleto verrà donato da Franzi e Tim ma Amelie, in preda alla gelosia, lo getterà nella spazzatura. Degen, però, riceverà ugualmente i suoi influssi magici attraverso uno strano sogno, che gli consentiranno di far rientrare il dolore alla spalla.

A seguito di questa guarigione spontanea, tra i due ragazzi parrà riaccendersi qualcosa e potrebbero anche ritornare assieme, qualora Franzi decida di lasciare Steffen.

Alfons e Hildegard usciranno di scena

Gli spoiler di Tempesta d'amore di marzo anticipano che due personaggi storici della soap opera creata da Bea Schmidt usciranno di scena, ovvero Alfons e Hildegard Sonnbichler.

Interpretati da Antje Hagen (Hildegard) e Sepp Schauer (Alfons), i coniugi Sonnbichler leveranno le tende il prossimo mese dopo esser stati tra i protagonisti della soap opera tedesca per oltre 3500 puntate. Se il loro sarà un addio o un arrivederci, però, non è ancora stato specificato e l'unico modo per saperlo sarà non perdersi le prossime puntate di Tempesta d'amore.