Prosegue l'appuntamento con la soap opera DayDreamer con Can Yaman e le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 15 al 19 febbraio 2021, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena legati alla coppia composta da Can e Sanem. In particolar modo, il fotografo entrerà in possesso di una serie di informazioni che potrebbero mettere nei guai Yigit, l'astuto editore che ha promesso alla Aydin di farle pubblicare il suo primo libro.

Le anticipazioni di DayDreamer 15-19 febbraio 2021

Nel dettaglio, durante la cerimonia nuziale della coppia Emre-Leyla andrà in scena un vero e proprio dramma della gelosia.

Can, infatti, riuscirà ad entrare in possesso di informazioni preziose che potrebbero mettere seriamente nei guai Yigit, dato che in questo modo potrebbe smascherarlo nei confronti di Sanem in merito alla pubblicazione del suo romanzo.

Yigit, però, non si dimostrerà affatto uno sprovveduto e di fronte a quelli che sono i dubbi mossi da Can, riuscirà ad uscirne alla grande. In questo modo, quindi, l'editore dimostrerà che si tratta soltanto di illazioni mosse dal fotografo e che in realtà non c'è nulla di concreto in merito. Per il momento, quindi, il pericolo per Yigit sembra essere scampato.

Sanem vuole pubblicare il suo diario intimo

Ma le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda dal 15 al 19 febbraio 2021 raccontano che Can non avrà alcuna intenzione di arrendersi e così deciderà di rivolgersi ad un suo amico editore, con la speranza che possa pubblicare al più presto il libro della sua amata.

Tuttavia, nel momento in cui Sanem verrà a conoscenza del piano di Can e della conseguente "raccomandazione", andrà su tutte le furie e non la prenderà affatto bene.

Intanto, la Aydin non riuscirà più a finire il suo romanzo e starà quasi per abbandonarlo quando, ad un certo punto, avrà una folgorazione che la porterà a cambiare idea. Le trame dei prossimi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che la ragazza penserà di pubblicare il suo diario segreto, contenente tutte le sensazioni più intime legate alla sua love story con Can.

Sanem chiede a Can il permesso per pubblicare il diario: anticipazioni DayDreamer 15-19 febbraio

A tal proposito, Sanem chiederà a Can il permesso di poter pubblicare il suo diario segreto dove si parla di loro, mentre CeyCey darà una mano al fotografo per riuscire a "sgamare" il perfido editore.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché, quando Yigit chiederà a Sanem se ha ricevuto il via libera da parte di Can per la pubblicazione del diario, lei dirà di no.

Il fotografo, quindi, farà un passo indietro e la Aydin ammetterà che senza il consenso del suo fidanzato non pubblicherà mai il suo diario segreto. Dati i tempi stretti, Yigit propone a Sanem di parlare con lui.