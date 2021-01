DayDreamer - Le ali del sogno farà compagnia ai telespettatori di Canale 5, oltre che durante la settimana alle 16:40 circa dal lunedì al venerdì, anche in prima serata martedì 2 febbraio. I due fidanzati avranno a che fare con le rispettive madri: durante una cena in un ristorante esclusivo, Huma e Mevkibe litigheranno in maniera molto pesante. La madre dei Divit farà di tutto per mettere in cattiva luce gli Aydin, i quali avranno problemi anche con la figlia maggiore. Leyla infatti deciderà di chiudere definitivamente con Osman.

Huma discute con Mevkibe

La puntata in prima serata di DayDreamer che andrà in onda martedì 2 febbraio si aprirà con la cena che Huma organizzerà in un ristorante molto costoso, alla quale inviterà Nihat e Mevkibe con la loro figlia minore.

L'intento della madre dei Divit sarà quello di mettere in ridicolo la famiglia di Sanem. Durante la cena, infatti, scoppierà un furioso litigio tra Mevkibe e Huma e quest'ultima affermerà che la famiglia Aydin non è alla loro altezza e aggiungerà di non ritenere Sanem adatta a Can.

Frattanto, Leyla deciderà di rompere con Osman ma non riuscirà a dire ai genitori la verità, almeno non subito. Nonostante le discussioni tra Huma e Mevkibe, Can e Sanem decideranno di sposarsi, convinti che nessuno potrà ostacolare il loro amore. La madre dei Divit, però, non si darà per vinta e durante la presentazione del libro di cucina di Polen proverà a esaltare la ex fidanzata del figlio sminuendo la dolce Sanem. Can cercherà in tutti i modi di difendere la ragazza che ama.

Guai anche per CeyCey: il ragazzo confesserà ad Ayhan che non ha alcuna intenzione di sposarsi, ma la sua era solo una funzione per accontentare la nonna anziana. La sorella di Osman lascerà CeyCey.

Can geloso di Yigit

Alla presentazione del libro Can confermerà ai giornalisti di essere fidanzato con Sanem, rendendo felice la ragazza. Frattanto, sarà sempre più vicino il compleanno di Can: Polen deciderà di regalarle una copia del suo libro, mentre Sanem realizzerà un diario che racchiuderà i momenti più importanti della loro storia d'amore.

Leyla, intanto, si riavvicinerà a Emre ma la presenza della nuova segretaria Melis renderà la situazione più complicata del previsto.

Sanem chiederà aiuto a Yigit per organizzare una sorpresa a Can, ma quest'ultimo sarà geloso perché reputerà sbagliati alcuni comportamenti della sua fidanzata. Huma organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Can.

La donna inviterà anche gli Aydin per metterli in difficoltà, ma Nihat e Mevkibe potranno contare sull'appoggio di Can.