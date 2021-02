Nelle prossime puntate di DayDreamer l'ossessione di Yigit nei confronti di Sanem diventerà sempre più incontrollabile: sarà fermamente convinto che la ragazza voglia veramente diventare sua moglie. Intanto lei continuerà a pensare a Can e papà Aziz metterà su un piano per fargli trascorrere del tempo da soli.

Yigit fa una proposta di matrimonio 'ufficiale' a Sanem

Dopo la proposta di matrimonio di Yigit, Sanem non farà altro che pensare a Can. Vivrà sempre più spesso di flashback e déjà vu e tra le altre cose, dopo tanto tempo, ritornerà a fare visita al suo quartiere. La ragazza dentro di sé saprà già che la risposta alla proposta di Yigit sarà negativa e prima di dirlo a lui la comunicherà ai genitori che, con un sospiro di sollievo, saranno pienamente concordi.

Intanto l'ossessione di Yigit nei confronti di Sanem sarà sempre più fuori controllo. Il ragazzo sarà fermamente convinto che la giovane Aydin gli risponderà "sì" alla proposta di matrimonio, per questo le darà appuntamento vicino alla spiaggia e le farà trovare una situazione romantica: un tavolo per due, con sfondo un arco adornato di rose rosse. Avrà le idee ben chiare: rifare, come si deve, la proposta di matrimonio a Sanem. Con un anello in mano la chiederà in moglie, ma il "quadretto romantico" verrà volutamente interrotto da Muzaffer e CeyCey. La ragazza non sarà per niente dispiaciuta e a Yigit non resterà che andarsene via.

Aziz escogita un piano per lasciare Sanem e Can da soli

Nel frattempo Mihriban e Aziz metteranno in atto un piano per far trascorrere a Can e Sanem del tempo da soli.

Mihriban è solita fare la babysitter a una bimba molto piccola, figlia di una vicina di casa, ma Aziz la inviterà fuori a cena e per questo chiederà a Sanem se può sostituirla. Ovviamente la storia della cena sarà una scusa e successivamente la donna chiederà a Sanem se nella stanza può installare una webcam, in quanto la madre della bimba vorrà visionare la situazione.

Ovviamente anche questa sarà una bugia, la videocamera serverà solamente da spia per Mihriban, Aziz, Deren, Muzaffer e CeyCey.

Più tardi sarà sempre Mihriban a chiedere a Can se può raggiungere Sanem e la bambina per darle un messaggio, visto che lei si troverà impossibilitata a farlo. Il ragazzo andrà e sarà lui stesso a offrirsi volontario per darle una mano.

Il piano di papà Aziz andrà in porto.

Intanto proseguirà il lavoro dell'investigatore ingaggiato da Can, che continuerà a seguire Yigit e all'interno di un locale fotograferà quest'ultimo in compagnia di Huma. Al fotografo mancherà veramente poco per scoprire che dietro tutti i soprusi fatti alle sue spalle, in realtà si nasconde la mano malefica della madre.