Nelle prossime puntate di DayDreamer Can e Sanem sentiranno crescere sempre di più la voglia di non stare l'uno lontano dall'altro. Intanto il desiderio di Aziz, di farli riavvicinare, porterà delle gradite sorprese anche nella vita di papà Aydin.

Aziz incontra il suo primo amore Mihriban

L'intento di Aziz sarà quello di far rappacificare Can e Sanem, per questo motivo (con una scusa) si stabilirà a casa di quest'ultima. Ovviamente non sarò una situazione facile da gestire, soprattutto Can vorrebbe che il padre si trasferisse in un'altra casa e a tal proposito la giovane Aydin darà a papà Aziz una buona notizia: la proprietaria del terreno in cui vive ha una casa vuota che potrebbe cedergli.

L'incontro tra Aziz e Mihriban, la proprietaria del terreno, sarà sorprendente. I due infatti, in passato, sono stati insieme: è stata il primo amore di papà Aydin.

Questo incontro tra vecchi amori farà tanto pensare Sanem, che a tarda sera deciderà di andare verso il molo per spiare da lontano il suo Can. Successivamente farà rientro a casa, dove verrà raggiunta da Yigit. Quest'ultimo, probabilmente con l'intenzione di allontanarla da Istanbul, le proporrà di andare per lavoro sei mesi a New York e la proposta verrà anche udita da Can, che nello stesso istante deciderà di raggiungere la ragazza. Alcune parole di quest'ultima gli faranno intendere che Sanem voglia accettare la proposta, ma in realtà non sarà così. Proprio quando il fotografo andrà via, la giovane Aydin declinerà l'invito.

Can decide di lasciare nuovamente Istanbul

Can non sopporterà più questa situazione, per questo motivo deciderà di partire, ma prima andrà a dire "arrivederci" a Sanem e a prendere un boccetta del suo profumo. Quando lei capirà che il fotografo, a breve, salperà con la sua barca, lo raggiungerà tempestivamente al molo, ma lui sarà già partito.

La mattina successiva Sanem tornerà nel molo e la barca di Can ormai non ci sarà più.

All'orizzonte, però, vedrà quest'ultima ormeggiata in mezzo al mare: il fotografo non è partito. In quell'istante lo vedrà arrivare dietro alle sue spalle, all'inizio dirà alla giovane Aydin che "non poteva andarsene" ma successivamente, per nascondere la sua reale volontà di restare, dirà che non ha potuto farlo perché la barca ha subito un guasto (è stato lui stesso a manometterla).

Sanem sarà colpita da sentimenti contrastanti, ma forse dentro di lei sarà felice che Can non sia andato via.

Ora cosa succederà? Anche Can deciderà di stabilirsi nella fattoria di Sanem, in un vecchio capanno presente nella tenuta. Qui, però, la tensione sarà sempre alta, soprattutto a casa della continua presenza di Yigit, che non mollerà la presa su Sanem.