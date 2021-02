Per Diletta Leotta è giunto il momento di ritornare di nuovo sui campi di calcio italiani per raccontare il campionato di Serie A. Dopo la pausa che si era presa per le riprese del reality show Celebrity Hunted, la nuova fidanzata di Can Yaman è tornata di nuovo all'azione, per la gioia di tutti i suoi fan e ammiratori che l'hanno ritrovata sul piccolo schermo. Diletta è tornata ad essere super attiva anche sui social, dove in queste ore ha pubblicato delle stories in cui appare tenendo in mano un mazzo di rose rosse. A mandargliele, però, non è stato il nuovo fidanzato Can, così come si poteva ipotizzare.

Rose rosse per Diletta Leotta in camerino: il mittente non è Can Yaman

Nel dettaglio, questo pomeriggio Diletta ha pubblicato su Instagram delle brevi stories in cui la vediamo mentre ritorna all'interno del suo camerino e resta sorpresa dopo aver trovato un mazzo di rose rosse sul tavolo.

Senza perdere tempo e visibilmente stupita, Diletta si rivolge subito vicino ai fiori per leggere il bigliettino scritto da chi gliele ha mandate. Tuttavia non si tratta del suo fidanzato Can Yaman: a rendere omaggio alla Leotta con questo mazzo di rose rosse è stata la squadra calcio de La Spezia.

Insomma un gesto galante nei confronti della conduttrice sportiva che questo pomeriggio ha raccontato, per l'emittente streaming Dazn, il match di campionato tra Spezia e Milan.

Can Yaman avvistato all'uscita da una gioielleria

E così niente rose rosse da parta di Can ma non si esclude che al più presto Diletta possa ricevere un regalo ben più prezioso da parte dell'attore turco che ha stregato il pubblico italiano con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno in onda con successo su Canale 5.

Nei giorni scorsi, infatti, Can è stato avvistato mentre usciva da una nota gioielleria della Capitale: in mano teneva un pacchetto che, secondo i tantissimi fan dell'attore, potrebbe contenere un regalo proprio per la sua nuova fiamma. Possibile che Can abbia scelto di stupire Diletta con un anello di fidanzamento ufficiale? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta escono allo scoperto sui social

Di sicuro, sia Can che Diletta hanno scelto di uscire allo scoperto e di vivere la loro relazione alla luce del giorno. I due, infatti, non si nascondono più e anche sui loro profili social hanno ufficializzato la loro relazione.

Il primo a compiere questo passo è stato l'attore di DayDreamer, che ha "rotto il ghiaccio" postando la prima foto di coppia ufficiale con Diletta con la scritta "coppia pericolosa".

Poi, qualche giorno dopo, è stata la volta di Diletta che ha pubblicato un altro scatto con la didascalia "C'era una volta...", proprio come nelle favole.