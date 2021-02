Il Paradiso delle Signore ritorna in onda lunedì 15 febbraio con una nuova puntata che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che ci sarà finalmente la scelta finale di Gabriella, la quale dopo essere stata in crisi tra Cosimo e Salvatore, farà finalmente pace con se stessa. Intanto per Vittorio ci sarà una clamorosa e, al tempo stesso, inaspettata sorpresa: sua moglie Marta tornerà in anticipo dagli Stati Uniti d'America.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 15 febbraio: Gabriella sposa Cosimo

Nel dettaglio, dopo aver attraverso un periodo di crisi, Gabriella arriverà a prendere una decisione definitiva sul suo futuro sentimentale.

La trama de Il Paradiso delle signore del 15 febbraio racconta che la stilista deciderà di convolare ufficialmente a nozze con Cosimo.

In questo modo quindi, Gabriella diventerà a tutti gli effetti la nuova signora Bergamini e per Salvatore sarà un durissimo colpo da accettare e da digerire.

A questo punto, però, il ragazzo non potrà fare altro che mettersi l'anima in pace e rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre la sua amata donna.

Beatrice in crisi, Marta ritorna a casa in anticipo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di questo lunedì pomeriggio, rivelano che Beatrice si ritroverà a riflettere su cosa sia meglio fare dopo quello che è successo tra lei e Vittorio. La donna, infatti, ha ceduto alla passione con suo cognato ma Conti è sposato con Marta, ignara del tradimento che è avvenuto alle sue spalle.

La situazione diventerà estremamente difficile per Beatrice, la quale prende in seria considerazione l'ipotesi di lasciare casa di Vittorio ma anche il suo posto di lavoro al Paradiso e quindi iniziare tutto da zero da un'altra parte. Per Beatrice, infatti, è questa è scelta giusta da fare per gettarsi tutto alle spalle.

Tuttavia, nel momento in cui Vittorio e sua cognata si ritroveranno a parlare dei momenti che hanno vissuto assieme, ci sarà una sorpresa del tutto inattesa.

Qualcuno busserà alla porta di casa Conti: trattasi di Marta.

Vittorio ritrova sua moglie: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 15 febbraio

La trama de Il Paradiso delle signore del 15 febbraio rivela che, contrariamente a tutte le aspettative, Marta ritornerà in anticipo dall'America e in questo modo farà una "sorpresa" a suo marito. Come reagirà Conti nel momento in cui rivedrà sua moglie alla luce del tradimento con la cognata?

E poi ancora Don Saverio chiederà a Silvia di organizzare la festa per il Carnevale Ambrosiano ormai alle porte. Lo scopo dell'evento sarà benefico, visto che il ricavato servirà ad aiutare la canonica. Silvia non si tirerà indietro e penserà di allestire un vero e proprio spettacolo.