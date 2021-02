La notizia del grave lutto che ha colpito in queste ore Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha lasciato amareggiati non solo i concorrenti che con lei stanno continuando l'avventura ma anche quelli che sono già usciti dal gioco. Tra questi vi è Elisabetta Gregoraci che, nel corso della sua esperienza, ha cercato di instaurare un buon rapporto con Mello tra le mura domestiche di Cinecittà e in queste ore, sui social, ha ammesso di essere dispiaciuta per questa terribile notizia che ha colpito lei e la sua famiglia.

Il triste lutto che ha colpito Dayane Mello nella casa del GF Vip

Dayane, infatti, è stata informata dalla produzione del GF Vip della scomparsa prematura di Lucas, il fratello di soli 27 anni che a quanto pare è rimasto vittima di un terribile incidente stradale che gli è costato la vita.

Un durissimo colpo per Dayane che in queste ore ha dovuto fare i conti con uno dei momenti più difficili della sua vita: la modella, però, ha scelto di restare all'interno della casa di Cinecittà, complice il fatto che in questi giorni non sarebbe potuta andare in Brasile, perché attualmente è prevista una quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi intende compiere dei viaggi dall'Italia verso l'estero.

Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio che sono stati pubblicati in rete e sui social nei confronti della modella brasiliana, tra cui quelli di molti dei suoi ex compagni di avventura.

Il dolore di Elisabetta Gregoraci per il lutto di Dayane

Elisabetta Gregoraci non ha nascosto il suo immenso dispiacere per la situazione che sta vivendo in queste ore Dayane.

Il 3 febbraio Elisabetta ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram con il quale ha mandato un abbraccio a Dayane e alla sua famiglia, esprimendo le sue condoglianze per la perdita dell'amato fratello.

In seguito Gregoraci ha scelto di confidare la verità sul suo stato d'animo e attraverso una serie di stories caricate sempre sul suo profilo social, ha ammesso che quella appena trascorsa era stata una giornata particolarmente triste proprio per il lutto che aveva colpito Dayane.

'Giornata difficile' ammette Elisabetta Gregoraci sui social

" È stata una giornata difficile un po' per tutti, anche per me" ha ammesso Elisabetta, aggiungendo che in una situazione come queste viene da ricordarsi che la vita è davvero un dono prezioso e va preservata.

"Non voglio angosciarvi con la mia tristezza" ha aggiunto poi Elisabetta che ha così salutato i numerosi fan che la seguono e la supportano, i quali hanno gradito ancora una volta la piena sincerità della showgirl calabrese e l'ondata di affetto rivolta a Dayane.