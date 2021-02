La semifinale del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, in primis per Pierpaolo Pretelli che ha avuto modo di rivedere suo fratello Giulio. Questa volta, però, non c'entra nulla la relazione nata in casa con Giulia Salemi, visto che il fratello di Pierpaolo ha partecipato al programma per dare un annuncio importante a Pierpaolo e metterlo al corrente del fatto che presto diventerà zio. Giulio, infatti, ha fatto sapere al fratello che la sua fidanzata è in dolce attesa. Una notizia che, in queste ultime ore, ha destato un po' di preoccupazione in Pierpaolo, consapevole del fatto che un figlio richiede tante responsabilità.

Le parole di Pierpaolo al GF Vip sul fratello che aspetta un figlio

Nel dettaglio, dopo aver scoperto che suo fratello e la sua fidanzata sono in attesa del loro primo bambino, Pierpaolo non ha nascosto la sua commozione ma anche le sue perplessità.

L'ex velino di Striscia la notizia, infatti, non ha potuto non pensare al fatto che sia suo fratello che la sua fidanzata sono giovanissimi (lei 20 e lui 21 anni) e che si ritroveranno a dover fare i conti con una realtà ben più grande della loro età.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha avuto modo di sfogarsi su questa situazione, parlandone tranquillamente con gli altri compagni di avventura.

'Giulio deve capire cosa dovrà affrontare' ha ammesso Pierpaolo

"Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare padre" ha ammesso senza troppi mezzi termini Pierpaolo, aggiungendo poi che dovrà muoversi subito per cercare un lavoro stabile. "E' una responsabilità grande e Giulio deve capire cosa dovrà affrontare" ha detto Pretelli all'interno della casa più spiata d'Italia.

Parlando di questa situazione, Pierpaolo ha tirato in ballo anche la sua vicenda personale, visto che anche lui, come suo fratello Giulio, scoprì di aspettare un figlio da Ariadna Romero in giovane età.

Tuttavia, Pretelli ha sottolineato che a differenza di Giulio era già un po' più grande e quindi in grado di gestire meglio tale situazione e tutte le conseguenze.

La finale del GF Vip: Pierpaolo possibile vincitore?

Insomma, adesso che si spegneranno i riflettori di questo Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo avrà un bel po' di situazioni da affrontare.

Per prima cosa, riabbraccerà il suo bambino che non vede dallo scorso settembre, poi avrà modo di trascorrere del tempo con la sua amata Giulia Salemi e ci sarà spazio anche per affrontare meglio la questione "gravidanza" con suo fratello.

Intanto, in vista del gran finale di questa edizione del reality show, cresce l'attesa per la proclamazione del vincitore assoluto. Pierpaolo riuscirà ad avere la meglio contro la coppia Tommaso-Dayane? Lo scopriremo lunedì sera in diretta.