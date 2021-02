L'ex fidanzato di Giulia Salemi è tornato di nuovo in televisione per parlare di quella che è stata la sua storia d'amore con l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il giovane Abraham è stato intervistato per la prima volta nel salotto di Live - Non è la D'Urso e ha ammesso di essere pronto a riconquistarla, entrando anche all'interno della casa più spiata d'Italia e quindi provando a mettere in discussione il suo attuale rapporto con Pierpaolo Pretelli. Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso agli opinionisti del talk show di Canale 5, in primis Vladimir Luxuria.

L'ex fidanzato di Giulia Salemi pronto a riconquistarla

Nel dettaglio, Abraham ha dichiarato di essere contento di quello che sta facendo Giulia in queste settimane all'interno della casa del GF Vip.

E alla domanda se avesse intenzione di riprendersela e riconquistarla, l'ex fidanzato della Salemi non si è fatto problemi nel dire che nel caso in cui vedesse che non è felice con il suo nuovo fidanzato sarebbe pronto ad entrare in casa per riconquistarla di nuovo.

'Non è sempre felice con Pierpaolo', dichiara l'ex di Giulia

"Con Pierpaolo a volte mi sembra felice, a volte no" ha ammesso l'ex fidanzato di Giulia Salemi nel corso dell'intervista, aggiungendo che quando stava con lui Giulia era sempre felice.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno fatto storcere il naso a Vladimir Luxuria, che era presente in studio e ha puntato il dito contro Abraham, accusandolo di essere soltanto alla ricerca di visibilità.

Insomma, i dubbi sull'ex fidanzato di Giulia Salemi non mancano e adesso resta da capire quale saranno i risvolti di questa situazione. Ci sarà un confronto tra la Salemi e il suo ex fidanzato nel corso delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip? Nel caso in cui la trattativa dovesse concretizzarsi, quale potrebbe essere la reazione di Pierpaolo Pretelli?

Il ritorno del fratello di Pierpaolo in tv: tradito il patto fatto al GF Vip

In attesa di scoprire quali saranno i risvolti di questa situazione, nel corso della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso è tornato in studio anche il fratello di Pierpaolo, Giulio Pretelli.

Il ragazzo in questo modo non ha mantenuto fede alla promessa che aveva fatto a suo fratello la scorsa settimana, quando in diretta televisiva al Grande Fratello Vip, ammise che non avrebbe più partecipato ai vari programmi televisivi, in rispetto della decisione dell'ex velino di Striscia la notizia.

Un patto che Giulio non ha mantenuto, dato che ieri sera era in televisione su Canale 5 per far chiarezza sul post di sua zia, in cui "accusava" Giulia di fare utilizzo di una bambola voodoo.