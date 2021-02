Dall'esterno della casa del Grande Fratello Vip continuano ad arrivare urla rivolte ai concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura. La destinataria dei messaggi di oggi è stata Rosalinda Cannavò che, in queste ultime ore, è stata al centro delle dinamiche del gioco per il suo neonato flirt con Andrea Zenga. Il ragazzo, infatti, si è dichiarato apertamente a Rosalinda confessandole di provare qualcosa nei suoi confronti ma non tutti hanno gradito questo avvicinamento tra i due protagonisti del reality show e le urla arrivate dall'esterno lo dimostrano.

Nuove urla esterne al Grande Fratello Vip contro Rosalinda

"Rosalinda svegliati, non buttare via cinque mesi. Non è vero, non stai bene" hanno urlato dall'esterno della casa di Cinecittà e, in quel momento, la Cannavò si trovava proprio in giardino assieme agli altri concorrenti e così ha avuto modo di ascoltare in prima persona quello che le dicevano da fuori. Immediata, quindi, la reazione di Rosalinda che ha prontamente rigettato al mittente i sospetti di chi dall'esterno le ha urlato contro.

"Non mi sembra proprio, grazie ma io vado avanti per la mia strada", ha sbottato Rosalinda aggiungendo che onestamente non le frega nulla di quello che viene detto all'esterno della casa del GF Vip.

La reazione di Rosalinda alle critiche per la sua love story con Andrea Zenga

"Se non è ben vista pazienza, a me fa star bene" ha dichiarato Rosalinda rivolgendosi agli altri concorrenti che in quel momento si trovavano in giardino. Insomma, nonostante le critiche che arrivano dall'esterno della casa, la Cannavò ha scelto di andare avanti per la sua strada e di seguire il suo cuore.

Sempre nel pomeriggio, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del GF Vip su Canale 5, Rosalinda ha ammesso di sapere già qual è la scelta da fare dal punto di vista sentimentale, dato che in questo momento si ritrova divisa tra Andrea Zenga e il suo fidanzato Giuliano.

Si avvicina la finale del GF Vip: il 1° marzo la proclamazione del vincitore

Quale sarà a questo punto la decisione finale della ragazza? I risvolti potrebbero esserci nel corso delle prossime puntate del reality show che si avvia verso le battute finali di questa seguitissima edizione. Lunedì 1° marzo, infatti, si spegneranno i riflettori su questo Grande Fratello Vip e verrà proclamato il vincitore assoluto.

Al momento ci sono già i primi due finalisti ufficiali: trattasi di Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. A loro, però, se ne aggiungerà un terzo che sarà scelto tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta nel corso della diretta del 15 febbraio condotta da Alfonso Signorini su Canale 5.