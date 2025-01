C'è grande attesa per la 21ª puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5 dalle 21:30. A tal proposito, in un video pubblicato su TikTok, Biagio D'Anelli ha fornito alcune anticipazioni, alludendo al fatto che Helena Prestes potrebbe non essere squalificata. "Stasera al bollitore non succederà nulla", ha detto D'Anelli, facendo riferimento all'episodio in cui Helena ha lanciato contro Jessica un bollitore, cosa che le potrebbe costare la squalifica.

Gli indizi di Biagio D'Anelli

In un video pubblicato su TikTok, l'esperto di gossip Biagio D'Anelli ha fornito delle anticipazioni sulla 21ª puntata del GF: "Pamela Petrarolo tornerà in casa e spigherà cos'è successo realmente tra il 30 e il 2 gennaio a casa sua, ma dirà anche il motivo che l'ha spinta a tornare.

Ilaria pagherà dazio? È uscito il comunicato del GF in cui dicono che verranno presi dei provvedimenti".

A tal proposito, Biagio D'Anelli ha concluso con un quesito e con un rebus sulle sorti di Helena Prestes: "Vorrei sapere da voi chi dovrebbe pagare dazio, ma soprattutto chi vorreste al televoto. Vi do un'anticipazione scoop in rebus: questa sera il bollitore starà bene, non succederà nulla".

Le ipotesi di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno formulato delle ipotesi riguardanti le anticipazioni fornite da Biagio D'Anelli.

"Mi fido di Biagio. Per me Jessica e Ilaria devono essere squalificate. Metterei anche al televoto flash Lorenzo, Shaila e Mariavittoria". Un altro ha espresso un parere completamente opposto: "La mancata squalifica di Helena sarebbe scandalosa.

Oltre a costituire un pericoloso precedente, autorizzerebbe tutti a far ricorso a gesti violenti in un momento di rabbia senza subire ripercussioni". Un telespettatore si è augurato che le parole di Biagio D'Anelli corrispondano alla realtà: "Non ci deludere". Un altro utente ha scritto: "Jessica fuori, mentre a Ilaria vorrei provare a dare il beneficio del dubbio perché è sempre stata aizzata contro Helena proprio da Jessica e company.

L'ideale sarebbe fuori Jessica, Lorenzo e Shaila perché fomentatori".

L'antefatto

Venerdì 3 gennaio, Jessica Morlacchi ha cercato di togliere il cestino del pane dalle mani di Helena Prestes. Nel momento in cui Helena ha detto che gliel'avrebbe passato al termine del giro, Jessica ha iniziato a offenderla. Di conseguenza, Helena Prestes si è alzata e, dopo aver riempito il bollitore dell'acqua, l'ha gettato in direzione della coinquilina.