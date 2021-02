I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano e, a pochi giorni dalla finalissima, alcuni utenti social hanno notato degli strani atteggiamenti all'interno della casa. In queste ore il clima tra i vipponi rimasti in gara sembra essere molto teso: Dayane Mello è stata duramente attaccata dalla coppia di amici composta da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due hanno puntato il dito contro la modella brasiliana, al punto da ipotizzare che abbia finto anche quando ha rivelato in diretta tv di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò. Affermazioni pesanti che hanno fatto crollare il morale di Dayane anche se, poche ore dopo, Tommaso e Stefania hanno chiesto scusa alla modella ma il loro atteggiamento non è piaciuto ai fan.

Le scuse di Tommy e Stefania a Dayane Mello al GF Vip ma ci sono dubbi

Nel dettaglio, dopo aver usato termini e affermazioni molto forti nei confronti di Dayane, al punto da metterla in crisi e farla scoppiare in lacrime a pochi giorni dalla finalissima, Tommy e Stefania hanno deciso di mettere da parte l'astio e chiedere scusa alla Mello. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la maggior parte degli utenti che seguono e commentano il Grande Fratello Vip sui social, hanno notato che Tommaso e Stefania sono stati chiamati insieme in confessionale dagli autori, dove si sono trattenuti un po' di minuti. Quando sono usciti, poi, ecco che sia Stefania che Tommaso hanno deciso di andare dalla Mello per chiederle scusa.

Tommaso e Stefania 'manovrati' dagli autori del GF Vip?

Insomma il dubbio è che le scuse da parte della coppia di amici rivolte alla modella brasiliana, non siano state sincere e spontanee bensì che dietro si celi lo zampino degli autori stessi del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sempre sui social, molti spettatori del GF Vip hanno notato che ieri sera Tommaso è apparso visibilmente giù di morale quasi come se fosse "provato" dopo quella chiacchierata che ha fatto in confessionale con gli autori e con la Orlando.

Lo sfogo di Tommaso dopo il 'richiamo' in confessionale

"Mi hanno intristito per quello che mi hanno detto. Io penso sempre di dire quello che penso in maniera corretta" ha sbottato Tommaso parlando con Stefania, facendo riferimento a quanto gli fosse stato detto pochi minuti prima in confessionale. "Ma no, ti hanno rassicurato" ha proseguito la Orlando che ha poi cercato di tirare su il morale di Zorzi prima che tutti insieme si cimentassero nella visione di un film.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Le scuse di Tommy e Stefania rivolte a Dayane sono vere oppure dietro questa situazione si nasconde lo zampino del GF Vip? Vedremo se ci saranno ulteriori indizi nelle prossime ore.