Proseguono le puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che ha come protagonisti Roberto Farnesi, Alessandro Terzigni, Giorgio Lupano. Gli episodi che andranno in onda dall'1 al 5 marzo sono caratterizzati da non pochi colpi di scena pronti ad intrattenere i fedelissimi fan della soap opera. In particolare, le trame della prima settimana del mese di marzo mettono in evidenza l'aggressione che Ludovica subisce da Sergio Castrese, la lettera di scuse che Guarnieri invia alla figlia Marta, la forte complicità fra Maria e Rocco e la confessione di Agnese a don Saverio di essere ancora molto attratta da Armando.

Il Paradiso delle signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Gli episodi sono sempre disponibili su Mediaset Play. Tale piattaforma consente infatti di recuperare tutti i programmi già trasmessi e di vederli in streaming o anche on demand.

Maria e Rocco sono sempre più uniti

Al Paradiso viene accolta una new entry: si tratta di Gloria, la sostituta di Clelia, la quale sin da subito si fa ben volere da tutti, in particolare dalle Veneri. Frattanto Vittorio si rivela alquanto indeciso: l'uomo non sa se è bene includere fra gli abiti della nuova collezione quello realizzato da Gabriella, in quanto è convinto che ciò scatenerebbe non poche polemiche. Giuseppe è molto soddisfatto e felice nel vedereche Maria e Rocco sono sempre più uniti.

Gabriella porta al Paradiso l'abito da lei creato e le commesse rimangono tutte colpite nel vedere un abito così bello. Sebbene faccia il possibile per nascondere i suoi sentimenti, Cipriani è molto gelosa di Rocco, ragion per cui affronta il giovane, dicendogli che è vittima di un raggiro finalizzato a fargli sposare a tutti i costi Maria. In realtà, lo scopo della ragazza è allontanarlo una volta per tutte dalla Puglisi.

Guarnieri chiede perdono a Marta

Dopo aver porto le sue scuse a Vittorio e Federico, Guarnieri decide di mandare una lettera alla figlia Marta, nella quale le chiede perdono. Intanto Castrese tiene totalmente sotto controllo Ludovica, la quale, stanca dei soprusi da parte dell'uomo, chiede aiuto a Barbieri. Conti includerà l'abito di Gabriella nella nuova collezione.

Mentre Salvatore si mostra deciso ad andare avanti dopo la rottura con Gabriella, Conti inserisce nella nuova collezione l'abito creato da quest'ultima. I dipendenti del Paradiso ricevono la visita di zia Ernesta, la quale porta un vestito che Federico dovrà indossare in occasione della cena con la famiglia Bergamini. Per sfuggire al Mantovano, Ludovica decide di lasciare la sua abitazione per nascondersi da Barbieri. Nel frattempo Agnese si reca da don Saverio, al quale confessa di provare ancora forti sentimenti nei confronti di Ferraris. Il religioso però consiglia alla donna di fare pace con Giuseppe, suo marito. Ludovica, dopo essere stata trovata da Castrese, viene da quest'ultimo brutalmente aggredita.