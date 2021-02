Lunedì 8 febbraio su Canale 5 è stata trasmessa la 37esima puntata del Grande Fratello Vip. Arrivati al punto delle nomination, Maria Teresa Ruta è stata chiamata in confessionale per fare un nome in segreto. A causa di un errore degli autori del Reality Show, però, in casa i "vipponi" hanno ascoltato quanto detto dalla giornalista.

L'episodio incriminato

In occasione della nomination Maria Teresa Ruta è stata chiamata in confessionale per fare un nome in totale segreto. A causa di un errore commesso dalla regia, però, la nomination della giornalista è stata resa pubblica. La mamma di Guenda Goria ha deciso di nominare ancora una volta Andrea Zelletta, perché tra i due il rapporto si è incrinato da qualche settimana.

Mentre i "vipponi" erano in salotto ad aspettare il ritorno della loro coinquilina, ad un certo punto hanno sentito la voce di Alfonso Signorini che chiosava: "Maria Teresa hai nominato Zelletta, perché?" Nello stesso momento tutti i concorrenti sono scoppiati a ridere anche per l'imbarazzo creato. Il destinatario della nomination non è sembrato sorpreso, visto che quando è toccato il suo turno ha restituito la nomination.

Al termine del giro di votazioni Maria Teresa Ruta ha ottenuto quattro voti che l'hanno spedita, per la 22esima puntata, al televoto insieme a Samantha de Grenet e Andrea Zenga.

L'atteggiamento di Maria Teresa divide

A due settimane dalla finale del Grande Fratello Vip i "vipponi" cominciano a mettersi in discussione anche tra di loro.

A finire al centro di una serie di dibattiti è l'atteggiamento di Maria Teresa Ruta. Secondo alcuni concorrenti, la 60enne sarebbe una "stratega doc".

A mettere in discussione la mamma di Guenda Goria è stato anche l'incontro con una sua vecchia fiamma Francesco Baccini. Quest'ultimo in passerella ha fornito una versione dei fatti completamente diversa da quella di Maria Teresa.

Nel dettaglio, i due si conobbero in un musical a Milano dove Guenda suonava il piano. Successivamente andarono a cena, ma non accadde nulla. In un secondo incontro Baccini fu invitato da Ruta a cena, dopo avere ricevuto una delusione per non essere stato preso a Sanremo 2002/2003. Come raccontato dal cantante, l'uomo era sul divano affranto e Maria Teresa stava cercando di tirargli su il morale.

Ad un certo punto è arrivato un uomo che ha cominciato a bussare alla porta ed era arrabbiatissimo. Baccini impaurito non fece altro che abbandonare la casa di Maria Teresa mentre lei cercava di spiegare la situazione. La diversa versione dei fatti raccontata dalla 60enne, ha spaccato l'opionione dei "vipponi" lasciando pensare che la loro coinquilina a volte cambi la realtà.