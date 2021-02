I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e, a due settimane dalla messa in onda della finalissima, è nato un nuovo flirt che vede coinvolti Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che Rosalinda è "tormentata" dalla sua relazione decennale con Giuliano, che in più occasioni ha partecipato anche al reality show per farle delle sorprese. L'attrice, però, ha ribadito più volte di essere in crisi e di non sapere più se prova gli stessi sentimenti per il fidanzato, poi la vicinanza a Zenga sembra averle fatto fare chiarezza con i sentimenti.

Immediata la reazione di Giuliano che ha scelto di intraprendere un'azione legale contro tutti i concorrenti del GF Vip.

Rosalinda e Andrea Zenga si lasciano andare nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, tra Rosalinda e Andrea Zenga c'è stato un netto avvicinamento all'interno della casa: i due si sono lasciati andare alle coccole e soprattutto a delle parole d'affetto molto importanti.

Il primo a rompere il ghiaccio è stato Zenga, il quale ha ammesso che non può più fingere in merito a quello che prova nei confronti di Rosalinda e, proprio per questo motivo, le ha confessato di tenerci molto a lei.

Parole che hanno fatto bene al cuore dell'attrice, la quale non ha nascosto più la sua intenzione di voler dare un taglio col passato e quindi di chiudere la sua relazione decennale con Giuliano.

La diffida del fidanzato di Rosalinda: l'annuncio in diretta al Grande Fratello Vip

Poi, durante la puntata serale del GF Vip, Alfonso Signorini ha comunicato a Rosalinda e agli altri concorrenti del reality show di Canale 5, che c'è stata un'azione legale da parte del fidanzato di Rosalinda nei confronti di tutti loro e del programma stesso.

E così Giuliano, attraverso il suo avvocato, ha fatto sapere che non vuole più che si parli di lui in trasmissione e all'interno della casa più spiata d'Italia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un provvedimento che riguarda anche la stessa Rosalinda, la quale al termine della diretta del 15 febbraio, non ha trattenuto le lacrime.

Le lacrime di Rosalinda per il gesto del fidanzato: Tommaso la consola

Cannavò è scoppiata in lacrime ripensando al gesto fatto dal fidanzato nei suoi confronti con questa diffida legale e a quel punto Tommaso Zorzi l'ha consolata e, soprattutto, le ha consigliato di vedere questa cosa come una sorta di "nulla osta" per il futuro.

"A questo punto, liberi tutti" ha aggiunto Tommaso rivolgendosi a Rosalinda e invitandola così a sentirsi libera di vivere al meglio il suo rapporto con Zenga all'interno della casa del GF Vip. Cannavò farà tesoro di questo consiglio? Lo scopriremo nelle prossime ore.