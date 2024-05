Le anticipazioni di Un posto al sole in onda nella settimana fino al 17 maggio Marta Anselmi verrà arrestata, mentre sia Diana che Damiano saranno fuori pericolo.

Nell'episodio andato in onda mercoledì 8 maggio è stata fatta la sconvolgente rivelazione che è Marta la talpa in polizia. In un finale di puntata molto concitato Damiano si è recato dall'ispettrice Anselmi per perquisirla per conto della procura. A quel punto, la poliziotta si è rivelata come infiltrata della camorra sparando all'agente Renda e lasciandolo in fin di vita.

Svelata l'identità della talpa: è Marta Anselmi

Sono giorni che gli spettatori si interrogano sull'identità della talpa. Inizialmente sembrava che il colpevole dovesse essere il commissario Schipa (Marco Zangardi); ma, con un colpo di scena sorprendente è stato svelato che il poliziotto corrotto era invece l'ispettrice Marta Anselmi (Carmen Annibale).

A dire il vero alcuni segnali c'erano stati, come l'eccessiva volontà della poliziotta di volersi confrontare con Nunzio (Vladimir Randazzo) in merito alle indagini. Dopo essere stata scoperta, Marta ha perso la testa e ha sparato a Damiano (Luigi Miele), che era giunto da lei per perquisirla.

Rossella in grave pericolo

Dopo aver sparato a Damiano, Marta inizierà una fuga rocambolesca in stile film action.

L'ispettrice, per assicurarsi una via di fuga, prenderà in ostaggio Rossella e l'autista di un'ambulanza.

Nel frattempo la polizia si metterà all'inseguimento della donna, mentre un insolito duo si alleerà per trarre in salvo la giovane dottoressa Graziani. Le anticipazioni rivelano infatti che Nunzio e Riccardo (Mauro Racanati), stabiliranno una tregua momentanea e si alleeranno per il bene della ragazza.

Un posto al sole, anticipazioni 13-17 maggio: Eugenio si riavvicina a Viola, Rossella sceglie Nunzio

Non è chiaro in quale modo si svolgeranno gli eventi, ma le anticipazioni rivelano quale sarà in modo piuttosto chiaro l'epilogo di questa storyline e che ne sarà dei vari protagonisti.

Damiano e Rossella si salveranno anche se resta da capire fino a che punto resteranno illesi.

Marta verrà arrestata, una foto la mostra infatti al cospetto dei magistrati Nicotera e Cimmino. Buone notizie anche per Diana (Sara Zanier) che uscirà dal coma, mentre il cerchio si stringerà in modo attorno a Flavio (Leonardo Santini) e al boss della camorra Torrente (Loris De Luna).

Verranno anche mostrati degli sviluppi che vanno al di là delle indagini. A quanto pare infatti Nicotera farà un gesto che lo riavvicinerà a Viola facendo vacillare Damiano. Parallelamente Rossella sceglierà Nunzio, gettando così Riccardo nello sconforto.