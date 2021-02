Dopo alcune settimane di tensione Giulia Salemi e Dayane Mello hanno avuto modo di riavvicinarsi al Grande Fratello Vip, complice anche il grave lutto che ha colpito la modella brasiliana. Salemi parlando con Dayane si è lasciata sfuggire della presenza di un prete la scorsa settimana all'interno della casa di Cinecittà.

Il sostegno di Giulia

In modo indiretto Giulia Salemi si è lasciata andare ad una confidenza su Dayane Mello. Scendendo nel dettaglio, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato perchè la 31enne la scorsa settimana è uscita dalla casa di Cinecittà per "motivi personali". A quanto pare Dayane ha incontrato un prete per parlare del lutto che l'ha colpita.

Giulia ha detto a Mello: "Il prete l'altro giorno ti ha detto che evidentemente tu sei una persona che può reggere una cosa del genere". Poi, Salemi ha aggiunto: "Ha anche detto che alla fine doveva andare così". Anziché sviare l'argomento la diretta interessata ha ammesso che quell'incontro le ha fatto molto bene. L'ex compagna di Stefano Sala ha spiegato di avere pianto un giorno intero dopo essere venuta a conoscenza della scomparsa prematura del fratello minore. Oggi invece, Dayane non riesce più a versare una lacrima come se fosse bloccata. Di fronte alla confidenza della coinqulina, la modella italo-persiana non ha potuto fare altro che abbracciarla. Poi, Salemi si è detta sicura che prima o poi arriverà anche la felicità per Mello: "Hai pianto talmente tanto che i tuoi occhi sono secchi".

Secondo Giulia, il Reality Show è stato un trampolino di lancio per la 31enne perché in questi 5 mesi di "reclusione" nella casa di Cinecittà, i telespettatori hanno potuto conoscerla con tutti i suoi pregi e difetti. Infine, Giulia Salemi è sicura che il pubblico abbia apprezzato molto il rapporto instaurato con Rosalinda Cannavò perché tra le due sarebbe vero amore.

Mello spiega perché non si è ritirata dal programma

Dayane Mello in settimana ha avuto la possibilità di seguire sia la veglia funebre del fratello Lucas, sia il funerale. Parlando con alcuni "vipponi" la diretta interessata ha spiegato perché ha preferito di non uscire dal Grande Fratello Vip in un momento così delicato.

A quanto pare Mello ha deciso di restare in gioco, per non incontrare la figlia in questo momento.

La 31enne ha precisato che Sofia è ancora troppo piccola per comprendere un lutto così grande. Dunque, Dayane vuole vedere la bambina solamente dopo avere ritrovato un po' di energia: "Voglio fare queste ultime tre settimane con me stessa". Anche se in un primo momento la concorrente non aveva preso bene la notizia del nuovo prolungamento, adesso sembra essere sollevata.