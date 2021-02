Lunedì 1° febbraio è stata trasmessa su Canale 5 la 36esima puntata del Grande Fratello Vip 5. Al televoto, in seguito alle nomination, sono finite Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet, quest'ultima nominata anche da Stefania Orlando.

Durante la diretta l'ex concorrente Matilde Brandi ha "rimproverato" Stefania per avere fatto il nome di De Grenet. Nella mattinata del martedì 2 febbraio, pertanto, la showgirl romana si è risentita per essere passata come una persona che "preferisce il gioco alle amiche".

GF Vip: la versione di Stefania sulla nomination di Samantha

Parlando con Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ha definito l'intervento di Matilde Brandi "fuori luogo".

La diretta interessata ha spiegato di avere mandato in nomination Samantha De Grenet perché non sono mai state amiche lontano dai riflettori: "Io e Samantha non ci frequentiamo. Mi ha voluto far passare di nuovo come quella che nomina le amiche".

Lasciata la stanza da letto per raggiungere la cucina, Stefania Orlando ha continuato a dire la sua su Matilde Brandi. Secondo la 54enne, l'ex gieffina in quel momento non c'entrava nulla tra Stefania e Samantha: "Tu che devi intervenire?".

In seguito Stefania ha precisato che Samantha non è una sua amica, mentre lo è invece di Matilde. Per avvalorare la sua tesi la moglie di Simone Gianlorenzi ha aggiunto di non avere in agenda il numero di Samantha.

Il confronto con Samantha al Grande Fratello Vip

Terminata la colazione, Stefania Orlando ha commentato l'episodio con Samantha De Grenet e le ha spiegato di esserci rimasta male per le parole pronunciate da Matilde Brandi.

La moglie di Simone Gianlorenzi ha confidato alla coinquilina di non essere come sarebbe stata dipinta dall'ex gieffina: "Quelle parole mi hanno ferita, perché tengo tanto all'amicizia".

Stefania, in seguito, ha ripercorso il periodo in cui lei e Matilde hanno condiviso l'esperienza tra le mura della casa di Cinecittà e, a tal proposito, ha precisato di non avere mai nominato Brandi: a detta di Orlando, quest'ultima sarebbe uscita dal televoto per una serie di motivazioni.

Senza peli sulla lingua, Stefania ha chiosato: "Lei è intervenuta in modo carino dicendo quelle cose, facendomi passare per quella che mette da parte l'amicizia per gioco". Infine si è detta convinta che all'interno del Grande Fratello Vip, così come all'esterno, ai telespettatori sarebbe passato lo stesso messaggio.