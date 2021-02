Al termine della puntata del GF Vip del 12 febbraio, è successo di tutto: Tommaso ha litigato con Giulia e poi ha minacciato di abbandonare il gioco in preda ad una crisi nervosa. Il tentativo di Zorzi di lasciare la casa è stato criticato da Dayane con parole che non sono piaciute a Zelletta: il pugliese ha detto che secondo lui Mello non doveva mettersi in mezzo, e l'ha attaccata per i suoi repentini cambi di idea e schieramento nel gioco.

Dayane dura con Zorzi al GF Vip: 'Solita scenata'

La diretta del GF Vip del 12 febbraio, ha lasciato strascichi non indifferenti nei rapporti tra i concorrenti: Tommaso, in particolare, nella notte si è scontrato con Giulia su vecchie questioni.

Nella lite tra i due ormai ex amici, sono entrati anche Pierpaolo e Dayane, che hanno preso le parti di Salemi e hanno puntato il dito contro l'influencer.

Stanco di discutere sempre sulle stesse cose, Zorzi si è alzato e si è diretto verso l'ingresso: l'intenzione del ragazzo era quella di lasciare il gioco subito, rinunciando alla possibilità di approdare in finale.

Ad impedire il ritiro anticipato del giovane, sono stati alcuni suoi compagni d'avventura (Stefania si è piazzata davanti alla porta e Pretelli ha provato a portarlo via di peso) e gli addetti ai lavori che hanno bloccato l'ingresso o con una chiave o in modo automatico.

Una inquilina che non ha apprezzato la sfuriata di Tommy, è Mello che l'ha accusato di mettere su sempre le solite scenette soltanto per attirare l'attenzione su di sé.

Andrea difende Zorzi al GF Vip: 'Era sull'orlo di una crisi'

Dopo essersi assicurato che Tommaso non avrebbe lasciato il gioco, Zelletta ha commentato lucidamente il comportamento di Dayane: il pugliese, infatti, non ha apprezzato le parole che la compagna di GF Vip ha detto mentre Zorzi stava per attraversare la porta rossa.

"Non doveva infierire. Lui era sull'orlo di una crisi, era nervoso e tu fai il gesto così?", ha fatto sapere il tronista dopo aver visto la brasiliana portarsi un dito alla testa come a voler dare del pazzo all'influencer.

L'atteggiamento che ha avuto Mello l'altra notte, ha fatto storcere il naso ad Andrea, che parlando con Rosalinda ha aggiunto: "Ha una situazione familiare che, per carità. Ma i suoi comportamenti durante il percorso, follia ragazzi. Ne dice di ogni".

Il concorrente della quinta edizione, poi, ha fatto alcuni esempi delle cose che ha fatto Dayane e che a lui non sono piaciute, come quando ha difeso Maria Teresa per la nomination che le è costata l'eliminazione: "Le ha raccontato tutto mettendo zizzania, e fino alla settimana scorsa non la sopportava".

I cambi d'umore di Dayane al GF Vip

Zelletta ha aggiunto che anche lui ha votato contro Maria Teresa tante volte, ma ha sempre dato delle motivazioni valide.

"Io poi divento pazzo e mi innervosisco. Fino alla settimana scorsa ne diceva di ogni su Ruta", ha detto ancora Andrea nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio.

L'accusa principale che il pugliese ha rivolto a Dayane, è quella di cambiare idea troppo spesso, diventando incoerente agli occhi di chi vive sotto il suo stesso tetto da oltre cinque mesi.

Non è la prima volta che la brasiliana viene descritta come una persona dal pensiero volubile: è capitato che in una puntata la modella litigasse con un concorrente e poi in quella dopo ne prendesse le parti dimenticandosi tutto il rancore del recente passato.

Questo atteggiamento, ad esempio, la finalista l'ha avuto con Giulia Salemi: nel corso della diretta del 12 febbraio ha detto di volerle bene, mentre in quelle precedenti le ha puntato il dito contro dandole della falsa e della pesante davanti a tutti.