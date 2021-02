Dopo cinque mesi il Grande Fratello Vip è in dirittura d'arrivo. Sebbene manchi davvero poco alla fine, è bastato un piccolo episodio per demoralizzare i "vipponi". Nella serata di sabato 20 febbraio, Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo. La modella brasiliana parlando con Pierpaolo Pretelli ha ammesso di non essere interessata alla vittoria ma alla sua felicità.

Il chiarimento tra Dayane e Rosalinda

Dopo giorni di tensioni Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto un confronto. Nella serata di sabato 20 febbraio, Rosalinda ha spiegato all'amica che anche se si è avvicinata a Zenga, è pronta a mantenere tutte le promesse fatte all'amica una volta lontano dai riflettori.

A quel punto Mello ha ironizzato su una delle promesse di Rosalinda: "Fidanzata con te?" Cannavò, però, ha prontamente replicato: "Fidarsi". Prima di tornare dagli altri "vipponi", l'attrice siciliana ha ammesso di esserci rimasta male per le clip su Dayane: "Me lo sarei aspettata da tutti, ma non da te".

Mello in lacrime

Nonostante il chiarimento avvenuto con la sua migliore amica, Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo. Parlando con Pierpaolo Pretelli, la modella brasiliana ha affermato: "Non mi interessa vincere. Io voglio uscire più felice di come sono entrata". La giovane ha confidato di non riuscire a vedere nulla di bello in questo suo percorso di cinque mesi nella casa del Grande Fratello Vip. A detta di Dayane, questa sarebbe una cosa bruttissima.

Dopo avere ascoltato lo sfogo della coinquilina, Pierpaolo Pretelli ha cercato di chiarire con Dayane Mello. A detta dell'ex velino, in questi mesi la 31enne è stata d'esempio per molte persone sia dentro che fuori dal Reality Show. Pierpaolo ha spiegato che nella casa più spiata molti "vipponi" hanno preso d'esempio la forza mostrata dalla loro coinquilina.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma non solo, Pretelli è convinto che il passato turbolento di Dayane sia stato una grande lezione: se oggi Mello è diventata una modella affermata lo deve solo ed esclusivamente a se stessa, poiché non ha mai potuto ricevere l'aiuto di terze persone. Secondo Pierpaolo, Dayane non deve perdere tempo a pensare cose brutte e strane. Infine, l'ex velino ha chiosato: "La gente ti adora anche per la forza che hai avuto di rimanere qua".

La confidenza della modella

Prima di concludere il suo discorso, Pierpaolo Pretelli ha invitato l'amica Dayane a essere felice per il chiarimento avuto con Rosalinda Cannavò. A quel punto la diretta interessata ha fatto una confidenza inaspettata: "Io la amo".

In poco tempo sul web sono arrivati numerosi commenti in merito alla confessione della modella brasiliana. Al momento non è chiaro quale tipo di amore intendesse la 31enne. Tuttavia, di recente Mello aveva confidato a Samantha de Grenet di avere trovato l'amore al Grande Fratello Vip. Non è escluso che la cosa venga approfondita nel corso della 42^ puntata del reality show.