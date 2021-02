Mercoledì 24 febbraio i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono divertiti con l'ultima puntata del Late Show. A un certo punto è stata mandata in onda la clip in cui Tommaso Zorzi aveva nominato Rosalinda Cannavò per via del presunto segreto di Massimiliano Morra. A distanza di mesi, la reazione dell'attrice siciliana lascia pensare che realmente abbia fatto coming out al posto dell'attore campano.

Il precedente

Poche settimane dopo essere entrata al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi aveva deciso di nominare Rosalinda Cannavò. Il giovane aveva motivato con testuali parole la nomination: "Anche a me ha detto che Massimiliano Morra è gay".

Oltre al polverone mediatico, il web influencer aveva spiegato che Rosalinda aveva fatto la confessione in albergo mentre teneva un rosario tra le mani.

Dal momento che il gesto aveva turbato il diretto interessato, Tommaso aveva scelto di mandare in nomination la coinquilina. All'epoca ci fu un duro scontro tra Rosalinda e Tommaso.

La reazione di Cannavò

Lo scorso mercoledì in occasione del Late Show è stato rimandato in onda quel momento. Tutti i "vipponi" hanno accolto l'episodio con una risata ripensando a quello che era accaduto in passato.

Rosalinda Cannavò invece, ha chiosato: "Mamma che iena. È bravo a tenere i segreti Tommaso...". Infine, l'attrice siciliana ha rincarato la dose: "Raccontate un segreto a Tommaso..." Ai telespettatori della diretta trasmessa su Mediaset Extra non è passata inosservata la frase pronunciata da Rosalinda.

Da una parte infatti, c'è chi ha pensato che all'epoca Cannavò disse realmente a Zorzi il "segreto" di Massimiliano Morra. Altri invece, hanno ribadito che veramente Zorzi non sia in grado di tenere per sé una confidenza.

In ogni caso la frase detta da Rosalinda Cannavò potrebbe essere semplicemente ironica su quanto accaduto in passato. La diretta interessata potrebbe solo avere ironizzato sul fatto che Tommaso non sia grado di tenere un segreto e non sul coming out di Massimiliano Morra.

Massimiliano Morra contro Rosalinda

La relazione intrapresa da Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga sembra dividere l'opinione pubblica. Intervenuto nella 42^ puntata del Grande Fratello Vip, l'attore campano rivolgendosi alla 27enne siciliana ha chiosato: "Sei entrata nella casa decantando diversi valori. Ti ritrovo una persona diversa". Infine, senza giri di parole Morra ha dichiarato alla diretta interessata di essere sicuro che questo suo avvicinamento all'ex volto di Temptation Island sia solo una strategia.

Parole dalle quali Rosalinda Cannavò ha percepito una sorta di ripicca da parte del suo coinquilino.