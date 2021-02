La relazione nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua a essere al centro del clamore mediatico. In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, la mamma dell'ex volto di Temptation Island ha fornito la sua versione. Secondo Roberta Termali, il figlio e Rosalinda hanno la stessa timidezza ed entrambi cercano una certa serenità.

Le parole della Termali

In un'intervista sua mamma Roberta Termali si è detta fiera del percorso svolto dal figlio all'interno del Reality Show di Canale 5. Durante l'intervista c'è stato spazio anche per commentare la relazione intrapresa con Rosalinda Cannavò.

La giornalista ha spiegato che suo figlio ha agito in quel modo con l'attrice siciliana, perché sentiva realmente delle forti sensazioni. Inoltre, la 56enne ha precisato che Andrea non ha mancato di rispetto a nessuno. Sul conto di Cannavò, Roberta ha confidato di non avere alcuna paura che il figlio possa provare dei sentimenti verso una brava attrice di fiction: "La trovo morigerata con la stessa timidezza di Andrea". Per Termali, Zenga e Rosalinda sono alla ricerca di una certa serenità che meritano. La mamma dell'ex volto di Temptation Island Island ha anche affermato che suo figlio senza dubbio ha avuto modo di conoscere meglio di lei Cannavò. Dunque, Roberta ha tratto le sue conclusioni: "Non posso che essere contenta per lui e per entrambi".

Il rapporto con l'ex fidanzata

Durante l'intervista è stato chiesto a Roberta Termali cosa pensasse di un presunto rapporto intimo consumato nella casa di Cinecittà tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La diretta interessata ha preferito glissare sull'argomento, passando al rapporto che il figlio ha con l'ex fidanzata Alessandra Sgolastra.

La giornalista ha spiegato che Andrea e Alessandra sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della relazione: "È normale che sia importante per lui e per tutti noi dopo quattro anni insieme".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I ringraziamenti di Zenga

Andrea Zenga lunedì 22 febbraio ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip perché sconfitto al televoto contro Samantha de Grenet e Stefania Orlando. Una volta tornato in possesso del suo telefono cellulare, il giovane ha postato una stories su Instagram indirizzata ai suoi follower: "Volevo salutarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete dimostrato".

Zenga ha spiegato di essere al settimo cielo per le grandi emozioni provate nella casa di Cinecittà al di là del gioco.

Prima di uscire dalla porta rossa, il 27enne ha scritto una dedica a Rosalinda Cannavò su un quadro che raffigura il loro primo bacio. I due "vipponi" si sono promessi di ritrovarsi lontano dai riflettori per iniziare una liaison.