Lunedì 15 febbraio su Canale 5 è stata trasmessa la 40^ puntata del Grande Fratello Vip. Terminata la diretta Tommaso Zorzi ha fatto un appello ai suoi compagni d'avventura. Scendendo nel dettaglio, il web influencer ha chiesto di non "accanirsi" contro Giulia Salemi perché lontano dai riflettori il "gruppo" potrebbe essere visto come un "branco".

Il messaggio di Tommaso

Tommaso Zorzi ha messo la parola fine alla "guerra" con Giulia Salemi. Il giovane vedendo la modella italo-persiana in lacrime per avere ricevuto una "nomination di massa" è corso ad abbracciarla. Dopo averle confidato di non averla nominata, Tommaso ha spiegato che le dispiace vedere l'amica in questo stato.

Inoltre, Zorzi ha ammesso di non avere mai avuto nulla di personale nei confronti dell'amica. Poco dopo avere consolato Salemi, il terzo finalista del Reality Show si è rivolto agli altri "vipponi". Tommaso riflettendo sulle clip mandate in onda in cui i concorrenti spesso hanno criticato l'atteggiamento di Giulia, ha chiosato: "Non voglio che passi il messaggio dell'accanimento". Il giovane ha spiegato che lontano dai riflettori, il "gruppo" potrebbe essere visto come un "branco".

Sulla base di quanto dichiarato Tommaso Zorzi si è sentito in dovere di dare un consiglio a tutti i coinquilini della casa più spiata d'Italia: "Magari uno può sfruttare quest'occasione per avvicinarsi un po' a Giulia".

Signorini aiuta Zorzi e Salemi a fare pace

Alfonso Signorini in puntata ha mandato in onda le clip riguardanti il post puntata di venerdì, in cui Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono stati i protagonisti indiscussi di un'accesa lite.

Nella 40^ puntata il conduttore del reality show ha chiesto ai due "vipponi" se potevano esserci i margini di una tregua. A quel punto la modella italo-persiana ha spiegato che due persone che fuori sono stati legati da un profondo rapporto di amicizia non possono arrivare al punto di non salutarsi: "Arrivare a questi livelli mi sembra non necessario".

Giulia ha anche sottolineato che nella 39^ puntata aveva deciso di contribuire a mandare Zorzi al televoto per giocarsi il posto di terzo finalista, ma il suo gesto era stato travisato. Incalzato da Alfonso Signorini, Tommaso ha ammesso di avere avuto una reazione sbagliato nei confronti dell'amica. Infine, si è sentito in dovere di ringraziare anche Salemi per essere diventato il terzo finalista del reality show: "La finale rende tutti più buoni".

Le parole del gieffino sono state accompagnate dai fatti, visto che al termine della diretta ha consolato e abbracciato l'amica - da poco ritrovata - durante una crisi di pianto.