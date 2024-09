Durante la quarta puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 26 settembre, è stato mandato in onda un filmato in cui Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere, hanno sostenuto che da parte di Maria Vittoria Minghetti non ci sia un'interesse reale nei confronti di Tomasso Franchi. Il trio formato da Pamela, Ilaria e Eleonora forma un unico concorrente e all'interno del programma vengono chiamate Non è la Rai, perché in passato facevano parte del corpo di ballo dello storico programma.

Le critiche di Ilaria, Pamela e Eleonora

Chiamate in confessionale da Alfonso Signorini è stato mandato in onda un video riguardante Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere dove hanno criticato l'atteggiamento di Maria Vittoria.

Nel dettaglio, Pamela ha esordito: "Tutto è tranne che interesse sincero secondo me". Eleonora ha aggiunto: "Appena è entrata sembrava che fosse interessata visto che Tommy è libero, ma poi ha scoperto l'età". Secondo le tre ragazze di Non è la Rai, la coinquilina si sarebbe avvicinata a Tommaso solamente per creare delle dinamiche ai fini del reality show: "È troppo costruita. La nostra nomination sarà sempre per lei", ha tagliato corto Pamela.

Su Maria Vittoria e Tommaso qualche opinione sembra essere cambiata... e davanti al gossip le Non È La Rai non si tirano mai indietro! #GrandeFratello pic.twitter.com/tb2dEW03zA — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 26, 2024

Lo sfogo di Maria Vittoria durante la pubblicità: 'Oche giulive'

Terminato il video Alfonso Signorini ha spiegato a Ilaria, Pamela e Eleonora che per errore la regia ha mandato in onda il filmato.

Dunque Maria Vittoria ha replicato: "Sinceramente avrei preferito che me lo venissero a dire in faccia". Rivolgendosi a Ilaria Galassi si è detta particolarmente delusa perché spesso chiede ai suoi coinquilini di essere sinceri, quando lei è la prima a parlare dietro le spalle. Dal canto suo, però, Pamela ha ribadito il suo pensiero: "Tu Tommaso non lo nomini nemmeno, non ci parli mai".

Durante una pausa pubblicitaria Minghetti è tornata sull'argomento e ha rincarato la dose sulle coinquiline definendole delle "oche giulive".

Il commento di alcuni utenti del web

Sulla pagina X del GF diversi utenti hanno espresso un commento sul botta e risposta tra le Non è la Rai e Minghetti. Uno ha detto: "Hanno detto la verità, Maria Vittoria si è buttata subito su Tommaso appena entrata.

Comunque questi concorrenti per emergere devono fare la coppia ma a nessuno frega niente dell'altro". Un altro utente si è soffermato sulla reazione di Franchi: "Il menefreghismo di Tommaso non me lo aspettavo", il riferimento è al fatto che l'idraulico toscano ha detto di non voler prendere le difese di nessuno. Un'ulteriore utente ha affermato: "È stata un'uscita fuori luogo quella delle Non è la Rai". Al contrario un utente si è detto d'accordo con Pamela, Ilaria e Eleonora: "Maria Vittoria è falsissima".