Al termine della 40esima puntata del Grande Fratello Vip sono nate nuove alleanze all'interno della casa di Cinecittà. Scendendo nel dettaglio, alcune fan delle "Rosmello" hanno preso le distanze dal comportamento di Rosalinda Cannavò. Quest'ultima in puntata ha deciso di nominare Giulia Salemi, mandando su tutte le furie Dayane Mello.

Il messaggio aereo

Come di consueto sulla casa di Cinecittà volano numerosi aerei con dei messaggi indirizzati ai "vipponi". Tra i vari aerei è arrivato un messaggio rivolto a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Dayane, sei l'unica certezza. Siamo solo con te, ex Rosmello".

A quanto pare le fan delle due concorrenti hanno deciso di prendere le distanze dal comportamento dell'attrice siciliana e di conseguenza hanno deciso di sostenere solamente la modella brasiliana. Una volta rientrata in casa, Dayane ha commentato il messaggio aereo con alcuni suoi compagni d'avventura: "Ragazzi ormai abbiamo preso strade diverse è evidente". Mentre Mello ha ringraziato i suoi sostenitori, Rosalinda ha reagito in malomodo.

La giovane è corsa in camera da letto e si è chiusa nel silenzio. A consolare l'attrice siciliana ci ha pensato Tommaso Zorzi: "Non devi farti cambiare l'umore da queste cose". In replica al suo coinquilino, Cannavò ha spiegato di esserci rimasta male perché fino ad oggi ha fatto molte cose per l'amica Dayane.

Dunque, Rosalinda non ci sta a passare per quella che ha tradito un'amicizia: "Questo non me lo merito". Poco dopo, ha raggiunto la camera da letto anche Andrea Zenga e visto il momento delicato della sua coinquilina ha deciso di abbracciarla e supportarla: "Lo so che è pesante come situazione, ma io ci sono, ti siamo tutti vicini.

Mello rimprovera Rosalinda

Terminata la 40^ puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha deciso di avere un confronto con Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana sembra non avere gradito la nomination dell'amica ai danni di Giulia Salemi: "Non è bello quello che hai fatto". La diretta interessata ha sostenuto che Giulia era una sua amica e quindi non andava nominata.

Ma non solo, Mello ha precisato che è impensabile mandare in nomination un'amica dopo averci fatto un percorso di tre mesi in assoluta sintonia. Non d'accordo con l'atteggiamento dell'attrice siciliana, la 31enne sudamericana ha pensato che da oggi in poi potrebbe aspettarsi di tutto da parte di Rosalinda. Inoltre, Mello sostiene che la scelta di Cannavò possa essere figlia della vicinanza ad Andrea Zenga.

Stanca di essere sempre messa in discussione da Dayane Mello, Rosalinda Cannavò ha spiegato a Samantha de Grenet di ritenere opportuno di non doversi giustificare con nessuno.