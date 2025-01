Il ripescaggio di quattro ex concorrenti del Grande Fratello non è stato preso bene da tutti i concorrenti. Nel post-puntata di lunedì 20 gennaio, Mariavittoria Minghetti ha replicato con sarcasmo al rimprovero di un autore sul rispetto delle regole: "In casa non si può fumare, ma posso tirare un bollitore?". Il riferimento è al gesto di Helena Prestes.

La replica di Mariavittoria

Terminata la 24^ puntata del GF, i concorrenti si sono ritrovati a commentare quanto accaduto nella diretta. Tra gli argomenti più chiacchierati c'è stato il ripescaggio di quattro concorrenti che sono stati precedentemente eliminati dal televoto o si sono ritirati di loro spontanea volontà.

I concorrenti erano a cena, quando in casa un autore - collegandosi via audio - ha ricordato a tutti di non fumare in casa. Stefania Orlando ha ripetuto il messaggio ridendo, mentre Mariavittoria Minghetti ha replicato con sarcasmo: "In casa non si può fumare, ma posso tirare un bollitore?". Anziché glissare, Ilaria Galassi ha affermato: "Sì, il bollitore lo puoi tirare ma non puoi fumare".

Il riferimento è a quanto successo tempo fa tra Helena e Jessica. Helena, dopo una discussione piuttosto accesa, aveva gettato un bollitore contenente acqua fredda a Morlacchi (gesto che le costò ad entrambe la nomination d'ufficio).

Gf: non si fuma in casa

Mv: ma posso tirare un bollitore?



MARIAVITTORIA TE AMO#tommavi pic.twitter.com/gzNW5eEqqK — Alessandra🎀 (@AndraaAless) January 21, 2025

Ripescaggio GF: pareri contrastanti tra i concorrenti

Dopo aver appreso che su sei ex partecipanti, quattro di loro potranno tornare in casa come concorrenti a tutti gli effetti, alcuni gieffini hanno espresso il loro parere.

Nel post-puntata, Shaila Gatta si è detta preoccupata: "Loro hanno letto tutto sui social. Non è corretto nei nostri confronti". Parlando con Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato ha minacciato di abbandonare il reality show: "Se rientrano Helena e Iago, giovedì me ne vado". Anche Mariavittoria ha commentato con Tommaso Franchi lo scenario che si potrebbe verificare all'interno della casa.

Javier Martinez ha espresso le sue perplessità su Helena: "Lei tiene molto ai fan. Chissà come tornerà dopo aver visto i loro commenti". Luca Calvani, invece, non ha approvato il rientro di Jessica Morlacchi: "Chi si è ritirato non dovrebbe rientrare, altrimenti tutti possiamo andare in settimana bianca e poi tornare". C'è da precisare che nella puntata del 20 gennaio, Signorini ha ricordato che, tra le regole del reality, c'è quella di non riportare alcuna informazione dall'esterno.