Quella andata in onda il 26 febbraio, è stata una puntata del Grande Fratello Vip molto difficile per una concorrente in particolare: Dayane ha visto due amiche uscire dalla casa e poi si è ritrovata a dover spiegare alcune affermazioni contrastanti fatte davanti alle telecamere. Quando Signorini le ha mostrato un video nel quale dubita della possibilità di poter amare sia uomini che donne, Mello è apparsa in forte imbarazzo e non ha saputo dire nulla.

L'incoerenza di Dayane al Grande Fratello Vip

Venerdì 26/02 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello, la penultima puntata prima dell'elezione del vincitore di questa lunga edizione.

Tra i tanti temi che sono stati affrontati durante la diretta, c'è la discussa dichiarazione d'amore che Dayane ha fatto a Rosalinda di recente. Al termine del precedente appuntamento con il reality Mediaset, Tommaso e Stefania sono arrivati a dubitare della sincerità delle parole della brasiliana, soprattutto perché in poche ore è passata dal dichiararsi "innamorata" a mandarla al televoto contro Orlando.

Lo scetticismo di Zorzi, è stato supportato da un filmato nel quale Mello si diceva incredula di fronte alla possibilità che le persone possano amare sia uomini che donne nella vita, cosa che lei ha successivamente raccontato di aver fatto senza problemi.

Quando Alfonso le ha chiesto di giustificare la frase detta a Giacomo Urtis qualche tempo fa ("Non capisco come si possa amare un uomo, poi una donna, poi un uomo e poi di nuovo una donna"), la 32enne è stata sopraffatta dall'imbarazzo.

La confidenza della brasiliana del Grande Fratello Vip

Dopo un iniziale silenzio, Dayane ha provato a spiegare: "Non capisco è come se fosse una domanda. Parliamo di un video di mesi fa. Alfonso, non so cosa dire".

La concorrente del Grande Fratello Vip 5, dunque, non ha saputo giustificare l'evidente contraddizione nella quale è caduta: prima si è detta scettica sulla possibilità di poter amare sia uomini che donne, e poi si è eletta a "paladina" della libertà sessuale davanti alle telecamere.

Spostando l'attenzione sul suo discusso legame con Rosalinda, Mello ha aggiunto: "Siamo nel 2021 e ho fatto le mie esperienze. A oggi posso dire di poter amare indifferentemente sia uomini che donne".

Signorini non ha voluto indagare oltre, scusando lo scivolone della brasiliana con il carattere che ha: "Adoro questa sua follia".

Tommaso non giustifica la 'rivale' al Grande Fratello Vip

Chi non è andato oltre la palese contraddizione di Dayane, è Tommaso. Il concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, si è detto parecchio irritato dai continui cambi di opinione della coinquilina, soprattutto se questi riguardano tematiche importanti come l'amore tra persone dello stesso sesso.

"Capisco che si voglia sempre sdrammatizzare, ma non si può buttare tutto in caciara quando parla lei solo perché è così e cambia sempre idea", Zorzi ha protestato per la leggerezza con la quale è stato affrontato un argomento così delicato, ma nessuno sembra avergli dato ascolto.

L'influencer è stato anche criticato per come ha trattato Mello al termine della puntata di lunedì scorso, quando l'ha attaccata e accusata di essersi inventata il sentimento per Rosalinda soltanto per creare nuove dinamiche nel gioco.

Tommaso e Dayane, comunque, tra pochi giorni si sfideranno in un televoto che decreterà il vincitore di questa lunga stagione del reality Mediaset: sapendo che i fandom più attivi e numerosi sono quelli del milanese e della brasiliana, è ipotizzabile che a trionfare sarà proprio uno dei due.