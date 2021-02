La lite avvenuta dopo la 36esima puntata del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Giulia Salemi ha lasciato degli strascichi. La modella italo-persiana martedì 2 febbraio ha deciso di isolarsi dal gruppo e passare gran parte della giornata in lavatrice. Parlando con Pierpaolo Pretelli, Giulia ha parlato di un certo accanimento nei suoi confronti.

Lo sfogo di Salemi

Giulia Salemi ha accusato il colpo. Amareggiata per l'ennesimo faccia a faccia con Tommaso Zorzi, la modella italo-persiana si è sfogata con Pierpaolo Pretelli. All'ex velino che le ha chiesto cosa le stia accadendo, la diretta interessata ha spiegato che si tratta di un insieme di cose, compreso lo scontro al vetriolo avuto con il duo Zorzi-Mello.

Giulia con rammarico ha chiosato: "Vedo troppa cattiveria, più di lei che di lui, sembra un accanimento". Secondo Salemi, Dayane sta incitando Tommaso ad andare contro di lei. Scoppiata in lacrime l'influencer è tornata ad attaccare la modella brasiliana accusandola di volerla distruggere per instaurare lei un rapporto di amicizia con il web influencer meneghino: "Voglio essere lasciata in pace". Vedendo la sua fidanzata giù di corda, Pierpaolo Pretelli ha consigliato a Giulia di non dare retta alle cattiverie di Dayane. Inoltre, l'ha invitata a proseguire per la sua strada.

Al momento il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non è avvenuto. Al contrario ha portato solo una discussione accesa, in cui il 25enne ha rimarcato di non essere mai stato molto amico della modella italo-persiana.

Secondo Tommaso, Giulia sarebbe arrivata al Grande Fratello Vip millantando un'amicizia che in realtà non c'è mai stata. Poi, l'ha accusata di avere strumentalizzato il loro rapporto.

Il commento di Gaia Zorzi

Lo scontro avvenuto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi ha spaccato i fan: i sostenitori della modella italo-persiana hanno considerato esagerata la reazione del 25ene meneghino per essere stato escluso dal televoto per la finale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Su Twitter ha voluto dire la sua anche Gaia Zorzi.

La sorella di Tommaso ha spiegato che l'astio tra i due "vipponi" non è dato solamente dalle frecciatine di Zorzi. Secondo Gaia, quando Giulia parla di suo fratello vuole sempre farlo passare per il cattivo della situazione. Per quanto riguarda l'amicizia tanto decantata da Salemi lontano dai riflettori, la giovane ha voluto fare una precisazione: "In realtà, fuori non si frequentano da tempo".

Le parole di Gaia non sono passate inosservate ai sostenitori della modella italo-persiana. Di conseguenza la sorella di Tommaso ha specificato che suo fratello non è certo un "santo", ma non è neanche sempre e solo colpa sua.