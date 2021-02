Al Grande Fratello Vip si respira aria di tensione. Nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio Giulia Salemi ha cercato l'ennesimo confronto con Stefania Orlando, ma ne è scaturito uno scontro. La modella italo-persiana ha rimproverato l’ormai ex amica di averle parlato alle spalle.

GF Vip, Giulia Salemi si sfoga con Stefania Orlando

Mentre si trovava in cucina Giulia Salemi ha chiesto un confronto a Stefania Orlando. La diretta interessata ha ribadito di esserci rimasta male per la nomination ricevuta dalla coinquilina, perché la considerava una vera amica. Come se non bastasse, Salemi ha ammesso di non avere gradito l’atteggiamento di Stefania: “Mi parli alle spalle, nei video hai usato ben altri toni”.

In replica alle dichiarazioni della modella italo-persiana, la showgirl romana ha precisato di non starci a passare per quella che parla alle spalle. Secondo Stefania, Giulia vorrebbe farla passare per la “cattiva” di turno. Ma non solo, la moglie di Simone Gianlorenzi ha affermato: “Tu sei concentrata solo sulla tua storia e basta”. Inoltre, la 54enne romana è convinta che Giulia non sia in grado di accettare in modo sereno le nomination.

Alle parole di Stefania, Giulia ha ribadito nuovamente che un’amica non si comporta come ha fatto lei. Ma, soprattutto, non volta le spalle da un giorno all’altro.

Giulia accusa Stefania di averla messa da parte per favorire Tommaso

Alla discussione tra le due coinquiline ha assistito anche Pierpaolo Pretelli, ma l’ex velino non è riuscito a sedare la lite.

Un momento di confronto tra le due “vippone” si è trasformato in un’accesa discussione. Giulia Salemi ha accusato Stefania Orlando di avere accantonato la loro amicizia per favorire quella con Tommaso Zorzi. La showgirl romana ha negato categoricamente: “Ci siamo allontanate per motivi naturali”. Stefania ha sostenuto di non avere mai offeso la sua coinquilina e di essere stanca di litigare per cose inutili.

La 54enne ha spiegato che in questo momento Giulia vuole passare per la vittima della situazione: “Vuoi arrivare al fatto che io dico le cose alle spalle e tu sei quella perfetta”. In replica la modella ha ribadito di avere solamente espresso la sua opinione come fanno tutti all’interno della casa di Cinecittà.

In seguito all’ennesimo rimprovero di Salemi, Stefania Orlando ha sbottato: “Non ho mai usato questi termini, ma sei un po’ una rompi”.

Infine, Stefania ha abbandonato la conversazione urlando: “Giulia sei pesante, sei davvero pesante. Che pesantezza”. Terminata la discussione la modella ha trovato nuovamente conforto con Dayane Mello. È probabile che le nuove “alleanze” nate nella casa di Cinecittà vengano trattate nella puntata di venerdì 12 febbraio.