In queste ore, una notizia molto triste è pervenuta ai fan del GF Vip, Dayane Mello ha subito un grave lutto in quanto suo fratello minore è venuto a mancare. Lui si chiamava Lucas Mello ed aveva solo 27 anni.

L'annuncio ufficiale è stato dato da Juliano, fratello della vittima e dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La notizia è stata poi confermata dallo staff della modella che, attraverso il profilo Instagram ufficiale della donna, ha dichiarato che la notizia sarà immediatamente comunicata alla diretta interessata.

L'annuncio di Juliano e dello staff di Dayane Mello sulla scomparsa di Lucas

Oggi, mercoledì 3 febbraio, è venuto a mancare Lucas Mello fratello 27enne della modella Dayane Mello. A dare il triste annuncio è stato Juliano, fratello della concorrente del GF Vip. Il ragazzo ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: "Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto per la perdita prematura di mio fratello". Tale notizia, poi, è stata successivamente pubblicata anche sul profilo Instagram ufficiale di Dayane, che in questo periodo è gestito dal suo staff. I collaboratori della gieffina hanno scritto: "Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato". Lo staff della concorrente, poi, ci ha tenuto a precisare che la donna verrà messa al corrente della notizia quanto prima.

La concorrente del GF Vip verrà messa al corrente subito

Il messaggio in questione è stato tradotto in tre lingue diverse in modo che potesse essere comprensibile per tutti i sostenitori della modella brasiliana. Nel frattempo, tutti i fan della protagonista sono stati esortati a mandare messaggi di affetto e vicinanza a tutta la famiglia Mello per questa tragica scomparsa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per il momento non si conoscono le cause del decesso del giovane 27enne. Ad ogni modo, adesso che Dayane verrà informata bisogna capire quale decisione prenderà, se quella di uscire dalla casa oppure continuare la sua esperienza.

La difficile situazione familiare di Dayane

Dayane Mello è la prima finalista di questa edizione del GF Vip, La concorrente ha un seguito di fan davvero notevole, sta di fatto che in molti si stanno prodigando per dimostrarle tutto l'affetto e il dispiacere per il grave lutto subito.

La situazione familiare della modella non è tra le più floride. Diversi anni fa, infatti, la donna ha interrotto il rapporto con sua madre. Dayane ha 5 fratelli, ciascuno dei quali ha vissuto un'infanzia molto travagliata a causa delle scelte presumibilmente discutibili della donna che li ha messi al mondo. Malgrado ognuno abbia preso la propria strada, Mello è molto legata ai suoi fratelli, specie a Juliano che è anche intervenuto in una precedente occasione per difenderla.