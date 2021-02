All'interno della casa del Grande Fratello Vip, a poche settimane dalla messa in onda della finalissima, mutano gli equilibri e in queste ultime ore Rosalinda Cannavò ha dovuto fare i conti con un messaggio aereo che l'ha fortemente delusa e destabilizzata. Pochi giorni fa, infatti, l'attrice ha deciso di uscire allo scoperto con Andrea Zenga, confessando il suo reale interesse nei confronti del giovane ragazzo e mettendo così in crisi la sua relazione con il fidanzato Giuliano. La presa di posizione di Rosalinda, che non è piaciuta neppure a Dayane Mello, ha scatenato l'ira dei fan delle "Rosmello" che oggi si sono fatte sentire con un messaggio aereo chiaro e preciso.

L'aereo contro Rosalinda nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, infatti, le "Rosmello", ossia le fan della coppia Dayane-Rosalinda, hanno fatto sentire la loro presenza con un nuovo messaggio aereo che ha sorvolato i tetti della casa più spiata d'Italia.

"D. sei l'unica certezza, siamo solo con te. Ex Rosmello": è questo il messaggio dell'aereo di questo pomeriggio, contro Rosalinda che ha mandato in crisi la ragazza.

Al contrario, invece, la Mello non ha potuto fare altro che festeggiare ed esultare per la vicinanza e il sostegno da parte dei suoi numerosi fan che la seguono e la supportano non solo in Italia ma anche dal Brasile. E così, mentre Dayane festeggiava felice e contenta per la dedica speciale dei suoi sostenitori, Rosalinda non ha saputo trattenere il suo dispiacere.

Rosalinda delusa per il comportamento di Dayane Mello

Poco dopo l'aereo, la Cannavò si è recata in camera da letto visibilmente delusa e amareggiata non solo per la presa di posizione dei fan ma anche per la reazione della stessa Dayane.

A quel punto Rosalinda ha sbottato ammettendo di esserci rimasta male perché in questi mesi ha fatto davvero di tutto per la Mello, ma in questo momento non si sente capita.

"Ho fatto di tutto per lei, questo non me lo merito" ha ammesso senza troppi mezzi termini Rosalinda che, effettivamente, è sempre stata al fianco di Dayane durante l'avventura all'interno della casa del GF Vip, anche quando la modella brasiliana ha fatto i conti con la drammatica notizia della morte di suo fratello.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tommaso e Andrea Zenga al fianco di Rosalinda al GF Vip

Immediata la reazione degli altri concorrenti di questa edizione che si sono subito avvicinati a Rosalinda per confortarla dopo averla vista giù di morale in seguito al messaggio aereo.

Tommaso Zorzi ha consigliato alla ragazza di non lasciarsi demoralizzare e soprattutto di non farsi condizionare da queste cose.

Al fianco della Cannavò si è schierato anche Andrea Zenga che, proprio questa notte, ha dato il suo primo bacio ufficiale alla ragazza.