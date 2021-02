Lo scontro avvenuto tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello al Grande Fratello Vip è stato oggetto di numerose critiche sui social. Scendendo nel dettaglio, Soleil Sorge ha spezzato una lancia a favore della modella brasiliana. Ma non solo, anche Taylor Mega è rimasta senza parole per quando accaduto all'interno della casa di Cinecittà.

Il tweet dell'ex naufraga

Dopo la nomination di Dayane Mello e la dichiarazione d'amore a Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi ha accusato la modella sudamericana di avere detto di essere lesbica solamente per ottenere i voti della comunità LGBT. Inoltre, l'ha definita una persona poco umana e indelicata.

Le parole del web influencer non sono passate inosservate ai fan del reality show. Su Twitter, Soleil Sorge ha detto la sua senza troppi peli sulla lingua: "Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto". L'ex naufraga ha parlato di una "normalissima" nomination fatta all'interno di un reality show. Dunque, nessuno dovrebbe permettersi di dire frasi come "sei il minimo della vita".

Infine, Solei ha concluso con un ulteriore stoccata: "Pura ignoranza e ipocrisia". Non è la prima volta che l'influencer italo-americana si scaglia contro Zorzi. La diretta interessata aveva criticato il web influencer anche per l'atteggiamento avuto nei confronti di Giulia Salemi.

Il commento di Taylor Mega

La vicenda che ha coinvolto Tommaso Zorzi e Dayane Mello è stata commentata anche da Taylor Mega.

L'influencer friulana tramite una stories di Instagram, ha affermato: "Io voglio bene a Tommaso e tifo anche per lui, ma..." A detta della giovane, Zorzi non può bacchettare Dayane Mello solamente perché ha deciso di ammettere in diretta televisiva che prova un certo interesse sia per gli uomini che per le donne.

Per l'influencer questa è stata un po' una caduta di stile da parte di Tommaso Zorzi: "Lo dico con tanto affetto e stima".

Esplode la polemica sui social

I toni ed i termini utilizzati da Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello sono stati oggetto di critiche sul web. Nel dettaglio, su Twitter è finito in trend topic l'hastag #tommasofuori come spesso accade in questi casi, però, c'è chi si è schierato dalla parte del web influencer pensandola proprio come lui, ovvero che Dayane abbia messo in atto una strategia per vincere il Grande Fratello Vip.

Per questo motivo su Twitter è stato lanciato anche l'hastag #iostocontommaso, ma non è tutto, perché nello stesso momento sempre su Twitter, è entrato in tendenza anche l'hastag #dayanefuori

Va detto che nella serata di martedì 23 febbraio, Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno fatto pace.