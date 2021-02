Gloria Radulescu, attrice che interpreta Marta nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a TV Serial in cui ha parlato del ritorno trionfale della moglie di Vittorio all'interno della soap opera. L'attrice ha spiegato che Gloria si è comportata come Marta, in quanto in questo periodo di assenza si è cimentata in dei corsi, non di fotografia, ma di inglese.

In seguito, poi, la protagonista ha ammesso che nel periodo di Pasqua ci saranno molti colpi di scena all'interno della fiction, che lasceranno i telespettatori profondamente spiazzati. Inoltre, ha svelato anche chi sia il suo personaggio preferito e con quale donna non vorrebbe vedere Rocco.

Gloria Radulescu commenta il triangolo Marta-Vittorio-Beatrice

Nel corso di una recente intervista, Gloria Radulescu ha parlato del Paradiso delle signore e di alcune dinamiche che molto presto si verificheranno. Il personaggio di Marta era uscito di scena per diverse puntate a causa di un lavoro a New York. Di recente, però, la moglie di Vittorio è tornata nuovamente a Milano ma si è trovata dinanzi alcune situazioni parecchio complicate. Nelle prossime puntate, dunque, ci saranno delle evoluzioni per quanto riguarda il triangolo amoroso venutosi a creare tra Vittorio, Marta e Beatrice. A tal proposito, l'attrice ha rivelato: "In una serie, a un certo punto, hai bisogno di raccontare sia il bello della vita, ma anche i momenti meno belli".

Novità al Paradiso delle signore nel periodo di Pasqua

La protagonista, però, ha rivelato che molti telespettatori non sembrano essere molto entusiasti delle scelte fatte dal regista. Nel dettaglio ha detto: "Alcuni spettatori sono già contrari a questo pseudo-triangolo". Gloria, naturalmente, non ha potuto fare spoiler espliciti in merito a quello che accadrà in quanto è vincolata ad un contratto, tuttavia, ha ammesso: "Ce ne saranno delle belle".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La giornalista che l'ha intervistata, poi, ha fatto riferimento alla questione secondo cui nel periodo di Pasqua il pubblico assisterà a dei grossi cambiamenti. A tal proposito, ha chiesto all'attrice di rivelare quanto resteranno spiazzati i fan da 1 a 10 e Gloria ha risposto: "Undici, tanti colpi di scena".

L'apprezzamento di Gloria su Giancarlo Commare

Infine, l'attrice ha commentato il rapporto con alcuni colleghi ed ha ammesso di apprezzare moltissimo Giancarlo Commare, che nel Paradiso delle signore interpreta il ruolo di Rocco Amato. Restando su questo tema, dunque, l'attrice ha svelato anche con quale donna gradirebbe vederlo all'interno della soap opera. Radulescu ha detto che, certamente, non lo vedrebbe con Irene, in quanto lei è abituata ad un altro tipo di uomo.