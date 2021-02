Il litigioso rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno: il ragazzo ha chiesto ai compagni di Grande Fratello Vip di accordarsi per mandare lui e la "rivale" uno contro l'altro in nomination, in modo che non debbano più essere costretti a convivere sotto lo stesso tetto. Il giovane, inoltre, ha storto il naso dopo che gli autori hanno dato la possibilità ai finalisti di salvare una candidata al televoto di questa settimana: la scelta di Pierpaolo e Dayane è ricaduta, ovviamente, sull'italo-persiana.

Gelo tra due ex amici nella casa del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 5 febbraio, ha lasciato strascichi non indifferenti nei rapporti tra gli inquilini della casa. Al termine della diretta, infatti, sono successe tante cose poco piacevoli: Pierpaolo ha litigato con Giulia, e Tommaso se l'è presa con gli addetti ai lavori che hanno escogitato un meccanismo che ha permesso a Salemi di evitarsi una nomination.

Mentre i "prelemi" discutevano animatamente in sauna, Zorzi ha fatto una richiesta a voce alta agli altri compagni di reality: visto che non sopporta più l'italo-persiana e i suoi modi di fare, l'influencer ha proposto agli altri vipponi di metterli contro nel prossimo televoto, in modo che almeno uno dei due esca definitivamente dal gioco.

La proposta di Tommaso al Grande Fratello Vip 5

Rivolgendosi agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore Zorzi ha detto: "Voglio andare in nomination contro Giulia, possiamo organizzare questa cosa? Come va va, voglio farlo. Uno dentro e l'altro fuori".

L'influencer della quinta edizione è apparso molto deciso nel proporre agli altri concorrenti di votare esclusivamente per lui e per Salemi la prossima puntata, in modo che finiscano insieme al televoto e uno dei due venga eliminato dal gioco.

"Facciamolo il prima possibile ed evitiamo malumori. Questa è la mia volontà, si può fare", ha ribattuto il ragazzo a chi gli ricordava che non ci si può accordare per votare contro qualcuno, in quanto le nomination dovrebbero essere libere per regolamento.

Tommaso ha spiegato che il GF gli avrebbe dato l'ok per avanzare questa richiesta ai compagni, soprattutto a fronte dell'insofferenza che prova nei confronti dell'italo-persiana: "Ci diciamo solo buongiorno.

Voglio portare a termine questo mio compito".

Giulia 'salvata' dal nuovo meccanismo del Grande Fratello Vip

Pierpaolo ha provato a far cambiare idea a Tommaso dicendogli che non serve arrivare ad una nomination "fratricida": i due dovrebbero soltanto ignorarsi, anche perché mancano tre settimane alla finalissima dell'1 marzo.

Zorzi, però, non ha voluto sentire ragioni ed ha portavo avanti la sua "battaglia" contro Salemi spiegando che non sarebbero vere le sue lamentele sull'amicizia: l'influencer sostiene che Giulia ha molti più amici di quello che dichiara, quindi ha lasciato intendere che si starebbe descrivendo come una vittima pur di far breccia nel cuore del telespettatori.

Un'altra cosa che non è andata giù al concorrente della quinta edizione, è la novità che è stata apportata al regolamento proprio nella puntata del 5 febbraio: i finalisti Pierpaolo e Dayane hanno potuto salvare da nomination sicura una tra Salemi e Alda D'Eusanio.

Ovviamente Pretelli ha scelto la fidanzata, quindi al televoto sono andate la giornalista e Samantha De Grenet.

Tommy ha protestato per il meccanismo che hanno inventato gli autori, soprattutto perché a beneficiarne da qui alla fine potrebbe essere sempre e solo Giulia visto che è legata sentimentalmente ad uno dei due finalisti.