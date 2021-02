Continuano i dissapori tra gli unici piccioncini della quinta edizione del GF Vip. Al termine della puntata che è andata in onda il 5 febbraio, Pierpaolo e Giulia hanno discusso animatamente su una clip che è stata mostrata durante la diretta: l'ex velino avrebbe gradito che la fidanzata si fosse esposta per difenderlo dalle critiche che ha ricevuto, cosa che lui sostiene di aver sempre fatto da quando sono nella casa.

'Prelemi' in crisi dopo la puntata del GF Vip

Un video mandato in onda durante la diretta del GF Vip di venerdì 5 febbraio, non è proprio andato giù a Pierpaolo: il ragazzo, infatti, si è lamentato parecchio delle cose che sono state dette sul suo conto dagli opinionisti e da Elisabetta.

Dopo aver visto Pretelli non dire nulla negli scontri che Giulia ha avuto di recente con Tommaso e Dayane, la Elia e la Gregoraci l'hanno punzecchiato sostenendo che continua ad avere poco carattere, esattamente come quando in casa c'era ancora l'ex signora Briatore.

L'ex velino ha provato a difendersi, ma è stato il silenzio di Salemi a colpirlo in negativo e fargli mettere il muso fino alla fine della puntata.

Poco prima di andare a dormire, il giovane ha rimproverato la fidanzata per non aver preso le sue parti in trasmissione, sostenendo che lui l'ha sempre fatto, come quando è andato contro il parere della sua famiglia pur di stare insieme a lei.

Le accuse di Pier alla fidanzata del GF Vip 5

Quando Giulia l'ha raggiunto in sauna alla fine della puntata, Pierpaolo ha sbottato: "Mi aspettavo una parola da te, sono cinque mesi che mi prendo di tutto, che non mi espongo e che sono uno zerbino".

Il concorrente del GF Vip ha proseguito dicendo che la fidanzata sarebbe dovuta intervenire quando Elisabetta e altre persone dello studio lo stavano attaccando sempre sugli stessi argomenti, ovvero che avrebbe poco carattere e che non ci metterebbe mai la faccia nelle discussioni.

"Io per te lo faccio, mi espongo. Non hai giocato di squadra stasera", ha detto ancora un nervoso Pretelli prima che l'influencer provasse a spiegargli il motivo del suo silenzio in diretta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"In quel momento stavano parlando in studio non Elisabetta, non era affar mio. Stai reagendo in funzione del gioco, mi spiace ma rimane un tuo pensiero", ha ribattuto Salemi senza riuscire nel suo intento di far calmare il compagno di reality.

Tensione tra i piccioncini del GF Vip 5

"Ah quindi, quando non serve, non sono il tuo uomo?", ha replicato Pierpaolo con un tono di voce decisamente alterato.

Giulia ha provato a spiegare che se in puntata non ha detto nulla è perché il suo intervento non era richiesto, stavano parlando altre persone e lei non se l'è sentita di entrare a gamba tesa per difenderlo.

"Quando io discuto qui dentro, chi mi difende? Nessuno. Anche io vorrei che tu dicessi qualcosa quando litigo, ma questo non succede", ha fatto sapere l'italo-persiana con un chiaro riferimento alle discussioni che ha avuto con Zorzi e Dayane nell'ultimo periodo.

Pretelli, però, si è immediatamente giustificando dicendo che lui ha provato a consigliarle di lasciar perdere quelle persone per vivere in modo più sereno l'esperienza nella casa, ma lei non gli ha mai dato ascolto.

"Dopo tre settimane che ti dico di lasciare stare e tu non mi ascolti, cosa ti difendo a fare?", ha tuonato l'ex velino prima di rimproverare di nuovo la fidanzata sulla carezza che non gli ha fatto quando in puntata tutti lo attaccavano.

I "prelemi" sono andati a dormire salutandosi con freddezza e Tommaso ha ribadito il suo pensiero sulla coppia: i due starebbero insieme solo per compiacere il pubblico e perché sono consapevoli che il loro rapporto è una delle poche dinamiche rimaste.