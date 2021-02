Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Commissario Ricciardi e le anticipazioni rivelano che lunedì 22 febbraio andrà in onda la quinta delle sei puntate previste di questa prima stagione. Settimana dopo settimana, la serie con Lino Guanciale è riuscita a far breccia nel cuore di milioni di spettatori e ad oggi la media arriva a sfiorare i 6 milioni. I colpi di scena, anche nel corso della quinta puntata di lunedì 22 febbraio, non mancheranno: il commissario infatti si ritroverà ancora una volta diviso in amore tra Livia ed Enrica.

Le anticipazioni de Il Commissario Ricciardi di lunedì 22 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Commissario Ricciardi del 22 febbraio rivelano che sarà trasmesso l'episodio dal titolo "Vipere".

Una nuova primavera sta per affacciarsi sulla Napoli del 1932: il nuovo episodio sarà ambientato ad una settimana esatta dalla Pasqua e per Ricciardi ci sarà un nuovo intrigante caso da risolvere.

All'interno del Paradiso, esclusiva casa di tolleranza che si trova in via Chiaia, verrà ritrovata morta Vipera, la prostituta più famosa.

La trama di questa quinta puntata rivela che la donna verrà ritrovata priva di vita, soffocata con un cuscino. L'ultimo cliente che è stato con lei, sostiene di averla lasciata ancora viva mentre quello successivo dichiara di averla trovata già morta.

Ricciardi diviso tra Livia ed Enrica: trama Il Commissario Ricciardi del 22 febbraio

Un caso decisamente complicato anche per Ricciardi che si ritroverà a dover far luce sulla morte di Vipera e a portare a galla la verità. Ci riuscirà anche questa volta?

E poi ancora le anticipazioni de Il Commissario Ricciardi rivelano che Luigi si ritroverà diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza per via del suo amico Modo, che si è cacciato in guai seri schierandosi contro i fascisti presenti in città.

Verso il finale de Il Commissario Ricciardi e i fan sperano nella seconda serie

Un quinto appuntamento decisamente da non perdere per tutti gli appassionati della Serie TV Il Commissario Ricciardi, che si sta avviando verso il gran finale di stagione. Il 1° marzo, infatti, andrà in onda la sesta e ultima puntata della prima serie e intanto i fan sperano già di poter rivedere il commissario interpretato da Lino Guanciale in una seconda stagione.

Da parte della Rai, però, al momento non ci sono ancora notizie certe su quello che sarà il futuro di questa fiction ma non si esclude che, visti gli ottimi risultati d'ascolti registrati in prime time quest'anno, si possa procedere con la messa in cantiere degli episodi della seconda stagione.