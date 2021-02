Le puntate di venerdì 5 febbraio de Il Paradiso delle Signore sono state a dir poco ricche di colpi di scena per la coppia composta da Clelia e Luciano. I due, infatti, dopo aver appreso la notizia della gravidanza e dopo essere stati messi alla berlina dagli abitanti del loro quartiere, hanno scelto di prendere una decisione drastica ma fondamentale per poter vivere in serenità il loro amore. La coppia Clelia-Luciano è uscita di scena dal cast della soap opera, come confermato anche dall'attrice Enrica Pintore, la quale non ha nascosto che dopo due anni e mezzo di set del Paradiso, le piacerebbe potersi cimentare in nuove avventure professionali.

L'addio di Clelia e Luciano nella soap Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, Clelia e Luciano, dopo essere stati infangati con delle scritte apparsi sulle porte di ingresso del Paradiso, hanno scelto di abbandonare definitivamente Milano. I due sono fuggiti assieme al piccolo Carletto, pronti a riprendere in mano le redini della loro vita altrove e ad iniziare un nuovo percorso insieme.

Una decisione dolorosa ma inevitabile che ha portato la coppia Clelia-Luciano anche a dover abbandonare il proprio posto di lavoro all'interno del Paradiso.

"Bisognava chiudere questo ciclo" ha ammesso l'attrice Enrica Pintore in una recente intervista, ammettendo che dopo due anni e mezzo di set intenso, sia lei che il suo compagno di avventura Giorgio Lupano, sentivano la necessità di prendersi una pausa e di dar spazio così alle vicende dei nuovi personaggi che andranno ad affacciarsi nel cast della soap.

Le parole di Enrica Pintore sull'uscita di scena di Clelia e Luciano

L'attrice ha poi aggiunto che sia a lei che a Lupano non andava più di portare avanti una storia che, secondo loro, aveva dato tutto al pubblico.

"Siamo arrivati al momento che tutto il pubblico si aspettava e abbiamo ritenuto opportuno uscire" ha dichiarato l'attrice che veste i panni di Clelia.

Pintore, poi, non ha nascosto che le andava di fare anche altri lavori al di fuori del set de Il Paradiso delle signore e magari intraprendere nuove avventure professionali.

I fan delusi dall'uscita di Clelia e Luciano dal Paradiso delle signore

Sta di fatto che l'uscita di scena della coppia Clelia-Luciano non è stata accolta positivamente da tutti i fan della soap opera pomeridiana di Rai 1.

In molti, infatti, ci sono rimasti male perché non potranno seguire l'evolversi della gravidanza di Clelia e non potranno essere "partecipi" del momento di felicità dei due innamorati che, dopo diverse peripezie, sono riusciti a coronare il loro grande sogno d'amore.

Torneranno in futuro? Per il momento Pintore non si sbilancia in merito ad un possibile ritorno nel cast del Paradiso.

L'atteso ritorno di Marta nel cast de Il Paradiso delle signore

Di sicuro, però, nelle prossime puntate della soap opera gli spettatori e fan della soap potranno ritrovare un altro personaggio molto amato dal pubblico. Trattasi di Marta che finalmente rientrerà a Milano, dal suo amato Vittorio, dopo il lungo soggiorno in America.

Per Marta arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale e dovrà conoscere Beatrice, la cognata del marito che ha fatto breccia nel suo cuore.

Marta, ad esempio, scoprirà che Vittorio e Beatrice si conoscono fin da giovanissimi e così deciderà di indagare sul loro passato, dato che Conti non le ha mai parlato di questa donna.

Verrà fuori il fatto che Vittorio ha tradito Marta proprio con sua cognata oppure riuscirà a non far trapelare nulla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma per il mese di febbraio in tv.