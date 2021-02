Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, andata in onda venerdì 5 febbraio, i telespettatori hanno assistito alla partenza di Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo. Dopo la messa in onda della fiction Rai, Enrica Pintore e Giorgio Lupano hanno fatto una diretta su Instagram per salutare i fan, commossi per l'uscita dal cast della coppia. I due attori hanno premesso ai follower che, da contratto, non potevano dare anticipazioni, ma ora, con l'uscita dal cast, hanno potuto rispondere a qualche domanda. La curiosità delle persone è stata incentrata su un loro possibile ritorno e, come confermato da loro, nella quinta stagione non è possibile perché le riprese sono quasi terminate, ma in futuro forse potrebbero tornare.

Enrica e Giorgio hanno detto che la scena più emozionante è stato l'ultimo saluto a Vittorio Conti.

Enrica Pintore e Giorgio Lupano hanno pianto per l'addio

Enrica Pintore e Giorgio Lupano sono molto affiatati nella vita reale e hanno fatto una diretta insieme a casa dell'attrice. All'inizio del video, i due attori hanno regalato ai fan la scena del primo incontro di Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo. L'attrice ha dichiarato: ''Abbiamo voluto fare questa scena perché dopo non ce l'avremmo fatta''. Enrica ha confermato che sia lei, sia Lupano, hanno sofferto per aver lasciato il cast de Il Paradiso delle signore: ''Abbiamo pianto anche noi, ragà e anche nei giorni scorsi a furia di leggere i vostri commenti, abbiamo pianto sul serio''.

Giorgio ha invece specificato che, da contratto, non hanno potuto dare anticipazioni: ''Se negli ultimi tempi non abbiamo risposto alle vostre domande, c'era un motivo, non potevamo dare anticipazioni.''

Il Paradiso delle signore: dopo l'addio di Clelia e Luciano, gli attori possono rispondere ai fan

L'attore di Luciano Cattaneo ha spiegato chi ha deciso di far uscire Clelia e il ragioniere dal cast de Il Paradiso delle signore: ''La scelta è stata concordata tra noi e la produzione''.

Giorgio Lupano ha inoltre aggiunto di pensare di avere raccontato molto sulla storia dei due personaggi della fiction Rai: ''Ci sembrava non ci fosse rimasto più nulla da raccontare e, in questo, forse anche gli autori erano d'accordo ''. Anche Enrica Pintore ha spiegato che, secondo lei, la storia dei due innamorati della soap opera non sarebbe potuta continuare, perché sarebbe dovuta evolvere o con un nuovo pretendente o con la quotidianità felice della coppia.

Rispondendo ai fan, l'attore ha affermato che era da un anno che lui e l'attrice di Clelia, sapevano che sarebbero usciti dal cast.

La scena più emozionante di Clelia e Luciano ne Il Paradiso delle signore

Giorgio ha detto che, sia lui, sia Enrica, hanno voluto interrompere la storia del ragionier Cattaneo e della capocommessa Calligaris per dare un lieto fine ad una delle coppie più amate de Il Paradiso delle signore: ''Abbiamo voluto dare una fine a questi personaggi, per farli finire bene''. Gli attori hanno confermato che la scelta di uscire dal cast è stata presa mesi fa. Sia l'interprete di Clelia, sia quello di Luciano, hanno confermato ai fan che la scena più triste è stata quella in cui hanno dovuto salutare Vittorio Conti. Riguardo al possibile ritorno all'interno del cast, gli attori, al momento, non torneranno, come confermato da Giorgio Lupano: ''Adesso no, anche perché gli episodi di questa stagione sono stati scritti, per adesso no e quindi mai dire mai''.