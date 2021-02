Gli spoiler della soap opera Il Paradiso delle signore, sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Le puntate che verranno trasmesse dal 22 al 26 febbraio saranno ricche di colpi di scena: il triangolo amoroso tra Marta, Vittorio e Beatrice si accentuerà sempre di più, mentre Dora dovrà affrontare alcuni problemi all'interno del grande magazzino. Frattanto Irene continuerà a sperare di poter lavorare al Paradiso. Dopo esser stata scelta come capocommessa, Dora inizierà a sentirsi in difficoltà e penserà di non essere in grado di proseguire la sua esperienza presso il Paradiso. Vittorio si accorgerà immediatamente delle perplessità della ragazza e si metterà quanto prima alla ricerca di una figura stabile che sostituisca definitivamente Clelia Calligaris.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Irene vuole prendere il posto di Dora

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 22 al 26 febbraio, dopo che Vittorio ha scelto Dora come capocommessa del grande magazzino, Irene è andata su tutte le furie, poiché avrebbe desiderato da sempre di prendere il posto di Clelia Calligaris. Non ci vorrà molto, però, prima che Dora si trovi in difficoltà con il suo nuovo ruolo e quando Irene si accorgerà dell'umore della donna, penserà subito di approfittarne, così cercherà di convincere sia Vittorio che le Veneri che in realtà è lei la persona giusta per lavorare al Paradiso. La Cipriani cambierà atteggiamento per fare colpo e diventerà molto più accomodante e mansueta, ma darà subito l'impressione di non essere troppo vera e naturale.

Dora rinuncia al posto da capocommessa

Dora prenderà una decisione inaspettata: la donna deciderà di rinunciare al suo posto da capocommessa, poiché non si sentirà più all'altezza dell'importante compito. Subito dopo la sua rinuncia, Dora verrà sostituita da Irene, la quale sarà notevolmente felice di lavorare al Paradiso, come ha sempre desiderato.

Non ci vorrà molto, però, prima che il vero carattere della Cipriani venga fuori e la situazione all'interno del grande magazzino si complicherà nuovamente. Il ruolo da sempre desiderato, darà alla testa ad Irene, così Vittorio deciderà che è arrivato il tempo di fare delle nuove selezioni, al fine di trovare una nuova capocommessa a tempo pieno per il Paradiso.

Al Paradiso arriva Gloria Moreau

Al Paradiso arriverà all'improvviso una cliente misteriosa di nome Gloria Moreau, la donna avrà uno strano comportamento e non vorrà acquistare nulla, bensì vorrà parlare da sola con Vittorio. La nuova arrivata sarà desiderosa di avere un colloquio con Conti per il posto di capocommessa e sin da subito non sarà vista molto bene da Irene.