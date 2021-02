Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio Marta tornerà a Milano dopo alcuni mesi trascorsi a New York per motivi di lavoro. In sua assenza il marito Vittorio ha ospitato la cognata Beatrice e tra i due si è riaccesa la scintilla di un tempo. Marta non sa che il consorte ha avuto in passato una fugace storia d'amore con la vedova e non sospetta assolutamente di essere stata tradita. Vittorio, però, non sarà l'unico a mentire. Secondo le anticipazioni, Guarnieri nasconde qualcosa al marito e nella puntata in programma venerdì 19 febbraio riceverà una strana chiamata.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà ai personaggi della soap.

Trama Il Paradiso delle signore 19 febbraio: Marta nasconde cosa è accaduto a New York

Le anticipazioni della puntata in onda il 19 febbraio alle 15:55 rivelano che Beatrice (Caterina Bertone) cambierà idea e non lascerà il lavoro al Paradiso delle signore. Più nello specifico, sarà Marta (Gloria Radulescu) a convincere la donna a non abbandonare l'impiego alla boutique. La Guarnieri, ignara della tresca tra la cognata e il marito Vittorio (Alessandro Tersigni), proporrà alla segretaria di prendere il posto di Luciano (Giorgio Lupano), partito con Clelia (Enrica Pintore) nelle puntate precedenti. Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, Marta riuscirà a convincere Beatrice ad occuparsi della contabilità del grande magazzino.

Nel frattempo, la figlia di Umberto continuerà a nascondere al marito ciò che è accaduto a New York. Ciò sarà ancora più evidente quando la giovane riceverà una misteriosa telefonata.

Beatrice accetta il lavoro al Paradiso delle signore ma lascia casa Conti: anticipazioni del 19 febbraio

La convinzione di Ludovica (Giulia Arena) di avere per sempre allontanato il Mantovano si rivelerà un'illusione.

Infatti, Sergio Castrese continuerà a tramare alle sue spalle. Sempre nella puntata della soap in onda venerdì 19 febbraio, il Paradiso delle signore sarà coinvolto nella festa di Carnevale organizzata da Silvia per raccogliere fondi. Dopo essersi occupata dell'evento, la signora Cattaneo si preparerà alla partenza. Dopo gli ultimi avvenimenti, la donna ha deciso di raggiungere a Parigi la figlia Nicoletta (Federica Girardello), Riccardo (Enrico Oetiker) e la piccola Margherita.

Nel frattempo, Beatrice continuerà a lavorare al Paradiso delle signore ma deciderà di prendere le distanze dal cognato Vittorio. Per far questo lascerà l'abitazione dei Conti e andrà a vivere in un'altra casa con il figlio Pietro (Andrea Savorelli).