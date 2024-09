Nella puntata di Un Posto al Sole di lunedì 23 settembre, Ida si prepara a una nuova udienza. Il processo per l'affidamento di Tommy continua, ma questa settimana subirà una svolta inaspettata. Roberto non smetterà di pressare Lara dopo averla portata a cambiare la sua deposizione, certo che farà tutto ciò che vuole. Occhio anche a Niko, che capirà di essere in pericolo a causa di Torrente e dei suoi uomini. Di seguito, le anticipazioni.

Anticipazioni di Un posto al sole 23 settembre: Lara nelle mani di Roberto Ferri

Ritroviamo Ida (Marta Anna Borucinska) in grande ansia per la nuova udienza.

Il processo non sta andando molto bene, dopo che Diego è stato messo in difficoltà dall'avvocato di Magda. Nella puntata di giovedì, l'avvocato lo ha messo con le spalle al muro, chiedendogli i motivi per i quali aveva deciso di interrompere la relazione con Ida, guarda caso proprio nel momento in cui aveva saputo che sua zia l'aveva rinchiusa in casa, lasciandola anche senza cellulare. ''Per impegni improrogabili di lavoro'' ha risposto Diego. L'avvocato lo ha ridicolizzato, sminuendo la sua professione e quella del padre. Anche se è riuscito a cavarsela in qualche modo, Diego ha il timore che ciò che è successo in aula possa mettere in cattiva luce Ida. Non sa che un altro evento inatteso cambierà drasticamente le cose.

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sono increduli di fronte all'arroganza di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sempre più fuori controllo. Ferri è ossessionato da Lara (Chiara Conti) e vuole che faccia tutto ciò che le ha chiesto. Marina si trova in una posizione difficile e non è serena, come abbiamo visto nel suo dialogo con Raffaele.

''Spero che queste rose diano un po' di serenità agli abitanti del palazzo'', le ha detto Raff, cercando di farle tornare il sorriso e sapendo quanto ci tenga al roseto, che le ricorda suo padre e i giorni felici passati con lui nella villa.

Niko ha paura che Torrente gli faccia del male

Alberto (Maurizio Aiello) si è deciso a rivolgersi alla polizia che sta facendo di tutto per scovare il nascondiglio di Torrente e catturarlo.

Ora la faccenda si complica perché anche Niko (Luca Turco) inizia ad avere paura che il boss e i suoi uomini gli facciano del male. È stato infatti lui che ha spinto Palladini a rivolgersi alla polizia per raccontare tutto.

Sia Alberto che Niko non possono però fare molto, se non sperare che Eugenio (Paolo Romano) e Lucia (Francesca Colapietro) riescano a trovare il posto nel quale si sta rifugiando Torrente. L'impresa, però, si rivela molto più complicata del previsto e non è detto che a farne le spese sia Niko.