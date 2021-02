Continuano a non mancare sorprese per i protagonisti della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, ambientata in un grande magazzino milanese. Nell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 2 marzo 2021 sempre dalle ore 15:55, Irene Cipriani (Francesca Del Fa) farà di tutto per nascondere i sentimenti che prova nei confronti di Rocco Amato (Giancarlo Commare) e tenterà di farlo allontanare da Maria Puglisi (Chiara Russo).

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) invece dopo essersi scusato con Federico Cattaneo (Alessandro Fella) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per aver complicato le loro vite, sarà deciso a farsi perdonare anche dalla figlia Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e le scriverà una lunga missiva.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 2 marzo: Giuseppe cambia atteggiamento con Agnese e Armando

Le anticipazioni su ciò che accadrà nella 97^ puntata della fiction, in onda martedì 2 marzo 2021, raccontano che Gabriella (Ilaria Rossi) varcherà la soglia del Paradiso indossando il suo abito in stile londinese: le "veneri" rimarranno subito incantante dalla bellezza della talentuosa stilista nonostante il nuovo capo sia stato oggetto di numerose critiche.

Intanto Giuseppe (Nicola Rignanese) dimostrerà ancora una volta di essere molto furbo, poiché dopo aver avuto dei primi litigi con il rivale in amore Armando (Pietro Genuardi) attuerà una mossa: deciderà di comportersi in modo diverso nei confronti del capo magazziniere e della moglie Agnese (Antonella Attili), facendo quindi buon viso a cattivo gioco.

Marta sempre più fredda con il padre, Beatrice consiglia al cognato Vittorio di fidarsi di Gabriella

Successivamente Irene farà capire per l’ennesima volta di essere gelosa di Rocco anche se negherà la cosa. La giovane Cipriani provocherà il nipote di Agnese, dicendogli che i suoi familiari in realtà hanno architettato un piano appositamente per farlo convolare a nozze con Maria.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel contempo Umberto - pur avendo sempre dimostrato di non essere un uomo che chiede scusa facilmente - si sentirà in dovere di farlo con Federico e Vittorio: in tale circostanza il commendatore manifesterà tutto il proprio immenso dispiacere per non essere stato sincero sin dall’inizio.

In seguito Guarnieri sarà sempre più triste per il fatto che Marta sia ancora fredda con lui per avergli nascosto di essere il padre del giovane Cattaneo: disposto a tutto per riconciliarsi con la figlia, Umberto deciderà di scrivere quindi una lettera alla figlia.

Infine Beatrice (Caterina Bertone) spronerà il cognato Vittorio a fidarsi di Gabriella.