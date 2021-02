Continuano i colpi di scena nella telenovela iberica Una vita. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva spagnola La 1 TVE dal 22 al 26 febbraio 2021, svelano che il nuovo arrivato Fidel e Lolita Casado trascorreranno parecchi momenti insieme: questa vicinanza non piacerà per niente a Ramon Palacios.

Genoveva Salmeron invece - dopo aver stretto un’alleanza con David e Valeria - verrà avvelenata da Marcelo su richiesta di suo marito Aurelio Quesada.

Una vita, trame Spagna: Marcelo prepara un misterioso infuso a Genoveva

Nel corso degli episodi in programmazione in Spagna dal 22 al 26 febbraio 2021, Genoveva dirà a Valeria che Aurelio non ha alcuna idea su dove possa essere il suo vero marito Rodrigo: la ragazza, decisa a sapere la verità, fisserà un appuntamento con Quesada.

David impedirà ad Aurelio di abusare di Valeria: quest'ultima - anche se il suo falso marito le chiederà scusa per essersi alleato con Quesada - si mostrerà ancora molto delusa, ma in seguito lo ringrazierà per essere intervenuto in sua difesa.

Marcelo invece curerà le ferite del proprio padrone, che intanto farà i conti con le pesanti offese di Genoveva. Quest’ultima successivamente si presenterà a sorpresa a casa di David e Valeria e oltre a comunicargli che non verranno più disturbati da Aurelio, gli prometterà di trovare Rodrigo.

Inoltre Salmeron avvertirà David invitandolo a scappare il prima possibile, poiché la sua vita è in pericolo. A questo punto quest’ultimo proporrà a Valeria di fuggire con lui: in tale circostanza i due si scambieranno un bacio appassionato.

Valeria sarà imbarazzata ed emozionata allo stesso tempo, dopo essersi svegliata tra le braccia di David.

Successivamente Aurelio annuncerà a Genoveva la sua partenza per affari, dopo aver ordinato a Marcelo di avvelenare sua moglie. Quest'ultimo non appena Salmeron non si sentirà bene, le preparerà subito un misterioso infuso.

Valeria, oltre ad accusare David di averla manipolata dal primo momento, gli chiederà di andarsene.

Intanto Marcelo prometterà a Genoveva di essere il suo fedele servitore. In seguito quest’ultima entrerà in possesso di un'informazione cruciale per trovare Rodrigo Llunch.

Pettegolezzi su Felipe e Dori, Lolita e Fidel complici

Nel contempo la guarigione di Felipe sarà lenta e il suo carattere sempre più difficile: per tale motivo Dori darà un ultimatum all’avvocato, dicendogli apertamente se vorrà continuare ad avere il suo aiuto.

L’infermiera, quando Alvarez Hermoso le dirà di lavorare al suo servizio, gli spiegherà che gradualmente la dose del suo farmaco diminuirà sino ad essere eliminato del tutto. Nel cuore della notte Felipe avrà una crisi e mostrerà le proprie insicurezze a Dori: quest’ultima scriverà le reazioni del legale in un misterioso taccuino.

Non passerà molto prima che arrivino dei pettegolezzi in soffitta sul fatto che Dori sarebbe intenzionata a trasferirsi dal suo padrone. Un messaggio inquietante arriverà a casa di Felipe: quest’ultimo seguirà le istruzioni della sua infermiera. Successivamente l’avvocato sorprenderà Dori parlare di lui con una donna.

Intanto Lolita si preparerà per riabbracciare il figlio Moncho, invece Ramon non sarà felice poiché avrà il timore che suo nipote si ricorderà del defunto padre Antonito.

Palacios lascerà un regalo per il bambino e se ne andrà via senza salutarlo.

Inoltre il ricco borghese non gioirà quando vedrà Lolita, Fidel e Moncho passeggiare insieme. Lolita sarà ancora arrabbiata con il suocero e improvviserà un pasto con Fidel al caseificio: la loro complicità non passerà inosservata. La vedova di Antonito si emozionerà quando suo figlio chiederà a Servante e Fabiana di essere i suoi nonni.

Pascual offre un aiuto finanziario a Liberto, Guillermo vuole spiegazioni da Azucena

Azucena e Guillermo parleranno dei loro genitori: intanto quest’ultimo continuerà a fare colpo su Claudia, che sarà intenzionata a corteggiarlo.

A casa Dominguez esulteranno per la partenza di Alodia e Ignacio, invece mentre Azucena si sfogherà con Casilda, Inma chiederà a Guillermo di dimenticarsi di sua figlia.

A questo punto Rosina e la sorella decideranno di trovare un corteggiatore per Azucena. Nonostante ciò Guillermo farà un ultimo tentativo, invitando la fanciulla a uscire con lui: purtroppo tale appuntamento andrà in fumo. Quando però Azucena sarà in procinto di partire, Rosina e Hortensia le impediranno di andarsene per farle conoscere un corteggiatore. Intanto Guillermo vedrà Azucena in compagnia di un altro ragazzo e deciderà di uscire con Claudia.

In seguito Azucena - quando il gestore della fattoria di famiglia scapperà con i soldi - si dirà disposta ad andare a lavorare, mentre Liberto proporrà di vendere la sua casa.

Pascual vedrà Seler nervoso e vorrà aiutarlo economicamente, ma Rosina impedirà al marito di accettare la generosa offerta.

Infine quando Guillermo esigerà di ricevere delle spiegazioni, Azucena lo accuserà di essere uno sfacciato.