Proseguono le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore con la decisione inaspettata di Marta dopo aver saputo di essere la sorella di Federico.

La reazione della bella Guarnieri non è stata quella sperata da Umberto e Federico, tanto che si sentiranno in colpa per non aver ascoltato Adelaide. Forse, a questo punto, Marta non sarebbe in questo stato.

La sua scelta cambierà ancora una volta il rapporto tra Vittorio e Beatrice che, nonostante abbiamo dovuto mettere la parte i loro sentimenti, non hanno smesso di cercarsi.

Umberto avvilito per la reazione di Marta

Il segreto di Federico è venuto alla luce e Marta ha saputo di avere un fratello.

Invece di esserne comunque contenta, ha reagito con rabbia.

Umberto non sa come comportarsi, in fondo ha scelto di agire seguendo i suoi principi morali. Adelaide invece è certa che se Guarnieri non avesse parlato, ora Marta sarebbe ancora accanto a Vittorio.

Sarà proprio con Conti che Umberto si sfogherà, ignaro di un altro segreto con il quale presto la figlia dovrà fare i conti: il tradimento di Vittorio con Beatrice.

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedremo Rocco intenzionato ad aiutare Giuseppe. Il giovane gli troverà un'occupazione al grande magazzino e, ironia della sorte, accanto ad Armando.

Come è facile intuire, il buon Ferraris non sarà affatto contento di condividere il suo tempo accanto all'uomo che di fatto gli impedisce di vivere la sua storia d'amore con Agnese.

Gabriella si ispira alla moda londinese e ha intenzione di realizzare un abito controtendenza e molto originale.

Marta sceglie di partire per Parigi

La delusione è tanta e Marta non riesce a perdonare a Umberto di averle nascosto la verità. Presa dallo sconforto, decide di partire per la seconda volta, ma non per lavoro.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Marta comunicherà a Vittorio di voler andare a Parigi per raggiungere Riccardo.

Ora Conti e Beatrice si troveranno di nuovo da soli e, dopo quanto successo in assenza dell'ignara Guarnieri, si lasceranno andare alla passione.

L'arrivo di una misteriosa signora

Non sono finite le sorprese nella soap opera. Vittorio metterà da parte lo sconforto per aver saputo della partenza di Marta e continuerà a cercare una valida sostituta di Clelia per il ruolo di capocommessa.

Intanto, al grande magazzino arriva un'affascinante quanto misteriosa signora, chi sarà? Le Veneri iniziano a fare delle ipotesi.

Infine, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che Castrese tornerà a minacciare Ludovica e Marcello, rei di essersi intromessi nei suoi loschi affari.