Amori che nascono e altri che se ne vanno in Un posto al sole. Le anticipazioni della puntata in onda martedì 21 gennaio 2025 su Rai 3 vedranno Viola in pericolo, infatti la sua incolumità viene messa a rischio a causa di una rapina. Decisamente diversa l'atmosfera per Rosa. Dopo la delusione e la sofferenza per come sono andate le cose con Don Antoine, sembra che abbia trovato la serenità accanto a Pino il postino: l'amore per loro è nell'aria.

Ferri e Marina, invece, saranno molto preoccupati per l'incidente allo yacht di Burnett. Gli affari ai cantieri potrebbero subire gravi contraccolpi, ma non solo.

Un posto al sole anticipazioni puntata numero 6617 di martedì 21 gennaio 2025

Non c'è pace per Roberto che porta avanti con determinazione il progetto di riprendere gli affari con Gagliotti ma non senza imprevisti che si presenteranno all'orizzonte. Nel frattempo Vinicio ha modo di notare la poca pazienza di Castrese mentre è in compagnia di Alice.

Ferri viene poi a sapere che lo yacht di Burnett ha avuto un incidente ai Caraibi. Ciò significa che i cantieri dovranno subire i contraccolpi di quanto successo e non è che gli affari stiano andando così bene.

Viola ha paura, Rosa con la testa tra le nuvole

La fine della storia con Damiano è stata molto dolorosa per Rosa, e ancor di più quando è stata costretta a vederlo al fianco di Viola.

Poi è arrivato Don Antoine, per il quale ha preso una sbandata. Altra delusione per lei, che sembrava aver perso le speranze. Certe volte però l'amore arriva quando meno te l o aspetti.

Tra Rosa e Pino le cose andranno sempre meglio e questo clima sereno contribuirà anche alla pace con Manuel.

Ci saranno dei momenti di tensione invece per Viola, la cui incolumità è all’improvviso messa in pericolo a causa di una rapina.

Riassunto delle puntate di Un posto al sole trasmesse dal 13 al 17 gennaio 2025

Renato, ancora risentito per il poco spazio che ha nella vita di suo figlio, ha trovato conforto in una persona speciale. A proposito della famiglia Poggi, Valeria ha sorpreso Niko con una proposta inaspettata: cercare una casa per loro due e Jimmy lontano da Palazzo Palladini.

Cerruti ha cercato di convincere Mariella a modificare il suo atteggiamento nei confronti di Guido, invitandola a vestirsi e truccarsi in modo più femminile; ma lei non è sembrata per nulla a suo agio.

Grande spazio è stato dato a Rossella che dopo aver denunciato il comportamento scorretto del primario Fusco, si è sentita sempre più isolata. Neanche il sostegno di Riccardo l'ha aiutata. A peggiorare la situazione ci ha pensato Nunzio con la sua sfuriata ai danni di Fusco.

Renato, ancora risentito, ha messo in difficoltà anche Giulia, che ha cercato supporto in Raffaele. Infine, la giovane Alice si è legata ancora di più a Vinicio.