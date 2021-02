Giovedì 11 febbraio verrà trasmessa una nuova puntata della soap Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che ferveranno i preparativi per il matrimonio di Gabriella e Cosimo (previsto per il 14 febbraio). Salvatore non starà con le mani in mano, ma cercherà un modo per impedire che la sua amata sposi un uomo che non sia lui. Intanto Adelaide verrà a conoscenza che Federico riuscirà a convincere Umberto a fare in modo che Ludovica partecipi alle nozze di Bergamini. Alla luce di quest'intercessione, Cosimo sceglierà Ludovica come sua testimone di nozze.

Salvatore vuole impedire lo sposalizio di Gabriella Rossi

Durante l'ottantaquattresima puntata che andrà in onda giovedì 11 febbraio, Adelaide sarà testimone di vicende che non riuscirà a comprendere. La contessa infatti, dopo lo stupore relativo all'accordo con la famiglia Bergamini e al cambio idea di Umberto, apprenderà un'altra notizia che la lascerà di stucco: Federico riuscirà a convincere il commendatore a mettere una pietra sopra all'astio nei confronti di Ludovica, in maniera tale che possa tranquillamente partecipare al matrimonio di Gabriella e Cosimo. Quest'ultimo infatti, dopo il consenso di Guarnieri, sceglierà la giovane Brancia come testimone di nozze.

Nel frattempo Salvatore non si arrenderà e farà di tutto per riconquistare la sua amata Gabriella.

Non potrà sopportare l'idea che sposi Cosimo, anche se il matrimonio sarebbe dovuto essere rimandato in seguito alla prematura scomparsa di Arturo. Il titolare della Caffetteria, fino all'ultimo, prenderà in considerazione l'idea di compiere un gesto estremo, in maniera tale da impedire lo sposalizio.

Beatrice viene invitata al matrimonio di Cosimo e Gabriella

Nel corso dell'episodio di giovedì 11 febbraio Pietro, coinvolto dall'atmosfera di San Valentino, continuerà a corteggiare Stefania e la inviterà a uscire. La ragazza accetterà, ma il suo unico scopo sarà quello di far ingelosire Federico (di cui è perdutamente innamorata). Intanto Umberto farà di tutto per avvicinarsi al giovane Cattaneo e cercherà di coinvolgerlo nei suoi affari.

Questa situazione farà preoccupare molto Adelaide: la contessa temerà che la presenza dello scrittore in casa Guarnieri, con il passare del tempo, possa stravolgere i rapporti familiari.

Il matrimonio tra Gabriella e Cosimo si avvicinerà e anche Beatrice verrà invitata a partecipare. La mamma di Pietro e Serena, però, sarà indecisa se accettare l'invito: temerà di non essere all'altezza delle famiglie aristocratiche milanesi. Vittorio, a tal proposito, cercherà di tranquillizzarla e di farla sentire importante: la stupirà con una bella sorpresa.