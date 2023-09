La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto l'arrivo di nuovi protagonisti destinati a movimentare le vicende all'interno del grande magazzino di moda milanese. Dopo anni di lontananza, la giovane ricamatrice Maria ha accolto a braccia aperte i genitori Ciro, Concetta e la sorella provenienti dalla Sicilia.

La famiglia Puglisi infatti ha deciso di trasferirsi a Milano con l'obiettivo di trovare un posto di lavoro stabile. Si ipotizza infatti che Concetta, la madre di Maria, potrebbe prendere il posto della signora Agnese Amato e lavorare all'interno dell'atelier come sarta.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Armando torna da solo a Milano

Durante le nuove puntate dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore i telespettatori di Rai 1 hanno avuto modo di conoscere la signora Concetta, madre di Maria Puglisi, ricamatrice dell'atelier milanese. La donna si è da poco trasferita nel capoluogo lombardo insieme al marito e alla figlia minore con lo scopo di riunire la famiglia e trovare un posto di lavoro. La signorina quindi Puglisi adesso può trascorrere del tempo con la madre, anche se il pensiero per Vito non la rende ancora del tutto tranquilla.

Nel frattempo Armando, da poco tornato da Londra, non smette di pensare alla sua dolce Agnese. Quest'ultima sembra essersi del tutto stabilita nella nuova città e non ha, almeno per il momento, alcuna intenzione di tornare a Milano.

Come visto nella stagione precedente inoltre, la presenza della mamma di Tina all'interno dell'atelier era già stata messa in discussione: il comportamento severo della contessa di Sant'Erasmo nei confronti di Agnese infatti aveva costretto la sarta a dare le dimissioni dal magazzino dove per anni ha lavorato duro accanto ad dottor Conti.

Successivamente la moglie di Giuseppe aveva deciso di raggiungere la figlia e la nipotina a Londra.

Il Paradiso 8, Concetta potrebbe diventare la nuova sarta

L'uscita di scena di Agnese ha lasciato un vuoto non solo all'interno di casa Amato, dove Salvatore era solito confidarsi con la madre, ma pure all'interno del grande magazzino di moda.

Maria si è ritrovata da sola, senza un supporto morale e anche le dimissioni di Flora l'hanno molto destabilizzata. Adesso Vittorio Conti deve rimboccarsi le maniche e creare una nuova squadra, pronta per combattere la concorrenza.

Nonostante non si abbiano ancora conferme ufficiali, si ipotizza che Concetta potrebbe prendere il posto della signora Amato come sarta all'interno dell'atelier. La moglie di Ciro potrebbe infatti iniziare a lavorare accanto la figlia per realizzare la nuova collezione che dovrà far gola a tutte le clienti.